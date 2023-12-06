В Челябинске перед Новым годом выросли цены на аренду квартир

06 декабря 2023 в 18:48 Размер текста - 17 +

Стоимость долгосрочной аренды квартир в среднем выросла до 22 тысяч рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Челябинске в декабре 2023 по сравнению с тем же периодом 2022 года долгосрочная аренда квартир подорожала на 40%, за месяц еще на 4%. На данный момент средняя арендная ставка в городе составляет 22 тысячи рублей. Об этом сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске в декабре 2023 по сравнению с аналогичным периодом 2022 года стоимость долгосрочной аренды квартир выросла с 15 тысяч до 22 тысяч рублей. За год аренда подорожала в среднем на 40%», — сообщили аналитики сайта «Циан для профи». По их словам, в России в декабре по сравнению с ноябрем 2023 стоимость долгосрочной аренды квартир ощутимо выросла в Челябинске (4%), Перми (4%) и Красноярске (4%). Лидером стал Новосибирск, где за месяц цена увеличилась до 28,5 тысячи рублей.

В Челябинске в декабре 2023 по сравнению с тем же периодом 2022 года долгосрочная аренда квартир подорожала на 40%, за месяц еще на 4%. На данный момент средняя арендная ставка в городе составляет 22 тысячи рублей. Об этом сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске в декабре 2023 по сравнению с аналогичным периодом 2022 года стоимость долгосрочной аренды квартир выросла с 15 тысяч до 22 тысяч рублей. За год аренда подорожала в среднем на 40%», — сообщили аналитики сайта «Циан для профи». По их словам, в России в декабре по сравнению с ноябрем 2023 стоимость долгосрочной аренды квартир ощутимо выросла в Челябинске (4%), Перми (4%) и Красноярске (4%). Лидером стал Новосибирск, где за месяц цена увеличилась до 28,5 тысячи рублей.