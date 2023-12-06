«Известия»: россияне пытались вывезти из страны валюту на сумму 876 млн рублей

07 декабря 2023 в 05:09 Размер текста - 17 +

Россияне все чаще пытаются вывезти валюту из страны сверх установленного лимита Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В 2023-м году россияне попытались незаконно вывезти валюту на 876 млн рублей. С января по сентябрь Федеральная таможенная служба (ФТС) выявила 7,4 тысячи таких нарушений. «На незаконный „экспорт“ валюты пришлось 876 млн в рублевом эквиваленте. Эти показатели растут по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — пишут «Известия» со ссылкой на данные ФТС. Больше всего нарушений приходится на запрет на вывоз из страны иностранных наличных свыше 10 $ тысяч в рублевом эквиваленте, который появился в марте 2022-го. Из-за санкций россияне лишились возможности перечислять средства через банки. Также ФТС за девять месяцев возбудила 60 уголовных дел за незаконное перемещение налички в крупном размере в рамках ст. 200.1 УК РФ («Контрабанда наличных денежных средств»). В то же время отмечается: общий размер нелегально ввезенных в Россию средств упал, хоть и незначительно — до 320 млн с прошлогодних 358 млн рублей. Чаще всего деньги вывозились в Турцию, ОАЭ, Азербайджан, Узбекистан, Израиль, а ввозились из Турции, Германии, ОАЭ, США и Азербайджана, видно из данных ФТС. Перевозят в основном российский рубль, доллары США и евро, отмечает издание. Политические потрясения, негативные новости и ожидание кризиса создают панический спрос: люди покупают доллары, чтобы защитить накопления от девальвации. В 2022—2023 годах россияне активно выводят деньги из страны на зарубежные счета — объем депозитов за границей растет быстрее, чем объем депозитов в нашей стране. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В 2023-м году россияне попытались незаконно вывезти валюту на 876 млн рублей. С января по сентябрь Федеральная таможенная служба (ФТС) выявила 7,4 тысячи таких нарушений. «На незаконный „экспорт“ валюты пришлось 876 млн в рублевом эквиваленте. Эти показатели растут по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — пишут «Известия» со ссылкой на данные ФТС. Больше всего нарушений приходится на запрет на вывоз из страны иностранных наличных свыше 10 $ тысяч в рублевом эквиваленте, который появился в марте 2022-го. Из-за санкций россияне лишились возможности перечислять средства через банки. Также ФТС за девять месяцев возбудила 60 уголовных дел за незаконное перемещение налички в крупном размере в рамках ст. 200.1 УК РФ («Контрабанда наличных денежных средств»). В то же время отмечается: общий размер нелегально ввезенных в Россию средств упал, хоть и незначительно — до 320 млн с прошлогодних 358 млн рублей. Чаще всего деньги вывозились в Турцию, ОАЭ, Азербайджан, Узбекистан, Израиль, а ввозились из Турции, Германии, ОАЭ, США и Азербайджана, видно из данных ФТС. Перевозят в основном российский рубль, доллары США и евро, отмечает издание. Политические потрясения, негативные новости и ожидание кризиса создают панический спрос: люди покупают доллары, чтобы защитить накопления от девальвации. В 2022—2023 годах россияне активно выводят деньги из страны на зарубежные счета — объем депозитов за границей растет быстрее, чем объем депозитов в нашей стране.