Врачи спасли 14-летнего школьника, раненного при стрельбе в Брянске

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Медики спасли раненого школьника в Брянске Фото:
новость из сюжета
Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска

В результате быстрой и профессиональной медицинской помощи врачей удалось спасти жизнь 14-летнего школьника Тимофея, который был ранен во время стрельбы в Брянске. Об этом рассказал отец мальчика.

«Врачам удалось стабилизировать тяжелораненого 14-летнего Тимофея», — передает слова отца мальчика telegram-канал Shot. Он добавил, что в настоящее время мальчик готовится к срочной операции, нацеленной на извлечение дроби из его руки, груди и ноги. Отец мальчика сообщил журналистам, что не имеет информации о каком-либо конфликте между Тимофеем и одноклассницей, которая стреляла в него из дробовика.

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В результате быстрой и профессиональной медицинской помощи врачей удалось спасти жизнь 14-летнего школьника Тимофея, который был ранен во время стрельбы в Брянске. Об этом рассказал отец мальчика. «Врачам удалось стабилизировать тяжелораненого 14-летнего Тимофея», — передает слова отца мальчика telegram-канал Shot. Он добавил, что в настоящее время мальчик готовится к срочной операции, нацеленной на извлечение дроби из его руки, груди и ноги. Отец мальчика сообщил журналистам, что не имеет информации о каком-либо конфликте между Тимофеем и одноклассницей, которая стреляла в него из дробовика.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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