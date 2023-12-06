В ЯНАО родителям инвалида возместили проезд к месту отдыха на личном автомобиле

Для транспортировки инвалидов в ЯНАО компенсируют расходы на проезд к месту отдыха даже на личном автомобиле. Как сообщается на сайте окружного законодательного собрания, жителю Ноябрьска едва не отказали в этой льготе органы соцзащиты.
«Семья ездила в отпуск на своей машине, так больше возможностей создать условия для перемещения практически неподвижного сына. Но при оформлении компенсации мужчина неожиданно получил отказ с формулировкой, что расходы за проезд на личном автомобиле отца-опекуна возмещению не подлежат», — рассказали в пресс-службе.
Вопрос депутатам пришлось решать совместно с окружным департаментом соцзащиты, где подтвердили: возмещения расходов распространяется на все виды транспорта, включая личный автомобиль. «Ответственные за начисления специалисты получили разъяснения, а семья — положенную по закону выплату», — уточнили представители регионального парламента.
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