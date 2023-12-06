В ЯНАО родителям инвалида возместили проезд к месту отдыха на личном автомобиле

07 декабря 2023 в 13:13 Размер текста - 17 +

Расходы на проезд инвалида к месту отдыха на личном автомобиле компенсируют Фото: Илья Московец © URA.RU Для транспортировки инвалидов в ЯНАО компенсируют расходы на проезд к месту отдыха даже на личном автомобиле. Как сообщается на сайте окружного законодательного собрания, жителю Ноябрьска едва не отказали в этой льготе органы соцзащиты. «Семья ездила в отпуск на своей машине, так больше возможностей создать условия для перемещения практически неподвижного сына. Но при оформлении компенсации мужчина неожиданно получил отказ с формулировкой, что расходы за проезд на личном автомобиле отца-опекуна возмещению не подлежат», — рассказали в пресс-службе. Вопрос депутатам пришлось решать совместно с окружным департаментом соцзащиты, где подтвердили: возмещения расходов распространяется на все виды транспорта, включая личный автомобиль. «Ответственные за начисления специалисты получили разъяснения, а семья — положенную по закону выплату», — уточнили представители регионального парламента.

Для транспортировки инвалидов в ЯНАО компенсируют расходы на проезд к месту отдыха даже на личном автомобиле. Как сообщается на сайте окружного законодательного собрания, жителю Ноябрьска едва не отказали в этой льготе органы соцзащиты. «Семья ездила в отпуск на своей машине, так больше возможностей создать условия для перемещения практически неподвижного сына. Но при оформлении компенсации мужчина неожиданно получил отказ с формулировкой, что расходы за проезд на личном автомобиле отца-опекуна возмещению не подлежат», — рассказали в пресс-службе. Вопрос депутатам пришлось решать совместно с окружным департаментом соцзащиты, где подтвердили: возмещения расходов распространяется на все виды транспорта, включая личный автомобиль. «Ответственные за начисления специалисты получили разъяснения, а семья — положенную по закону выплату», — уточнили представители регионального парламента.