Происшествия Губернатор Брянской области прокомментировал стрельбу в местной школе 07 декабря 2023 в 13:06 Размер текста - 17 + В Брянской области произошла страшная трагедия, заявил Александр Богомаз Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска Ужасная трагедия произошла в гимназии №5 города Брянска. Одна из учениц внесла в образовательное учреждение огнестрельное оружие, что привело к гибели двух детей, включая саму стрелявшую девочку. Об этом заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз. «Страшная трагедия произошла сегодня в гимназии №5 города Брянска», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Он добавил, что одна из учениц принесла огнестрельное оружие. В результате, двое детей, включая стрелявшую, погибли. Пятеро детей получили ранения, двое с легкими травмами, и трое со средней степенью тяжести. Все пострадавшие были доставлены в детскую областную больницу и получают необходимое лечение. Ужасная трагедия произошла в гимназии №5 города Брянска. Одна из учениц внесла в образовательное учреждение огнестрельное оружие, что привело к гибели двух детей, включая саму стрелявшую девочку. Об этом заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз. «Страшная трагедия произошла сегодня в гимназии №5 города Брянска», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Он добавил, что одна из учениц принесла огнестрельное оружие. В результате, двое детей, включая стрелявшую, погибли. Пятеро детей получили ранения, двое с легкими травмами, и трое со средней степенью тяжести. Все пострадавшие были доставлены в детскую областную больницу и получают необходимое лечение. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям