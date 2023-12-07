Губернатор Брянской области прокомментировал стрельбу в местной школе

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Подготовка к госсовету в Светлогорске, Калининградская область. Калининград, богомаз александр
В Брянской области произошла страшная трагедия, заявил Александр Богомаз Фото:
новость из сюжета
Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска

Ужасная трагедия произошла в гимназии №5 города Брянска. Одна из учениц внесла в образовательное учреждение огнестрельное оружие, что привело к гибели двух детей, включая саму стрелявшую девочку. Об этом заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Страшная трагедия произошла сегодня в гимназии №5 города Брянска», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Он добавил, что одна из учениц принесла огнестрельное оружие. В результате, двое детей, включая стрелявшую, погибли. Пятеро детей получили ранения, двое с легкими травмами, и трое со средней степенью тяжести. Все пострадавшие были доставлены в детскую областную больницу и получают необходимое лечение.

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Ужасная трагедия произошла в гимназии №5 города Брянска. Одна из учениц внесла в образовательное учреждение огнестрельное оружие, что привело к гибели двух детей, включая саму стрелявшую девочку. Об этом заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз. «Страшная трагедия произошла сегодня в гимназии №5 города Брянска», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Он добавил, что одна из учениц принесла огнестрельное оружие. В результате, двое детей, включая стрелявшую, погибли. Пятеро детей получили ранения, двое с легкими травмами, и трое со средней степенью тяжести. Все пострадавшие были доставлены в детскую областную больницу и получают необходимое лечение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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