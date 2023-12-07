Губернатор Брянской области прокомментировал стрельбу в местной школе

Ужасная трагедия произошла в гимназии №5 города Брянска. Одна из учениц внесла в образовательное учреждение огнестрельное оружие, что привело к гибели двух детей, включая саму стрелявшую девочку. Об этом заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«Страшная трагедия произошла сегодня в гимназии №5 города Брянска», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Он добавил, что одна из учениц принесла огнестрельное оружие. В результате, двое детей, включая стрелявшую, погибли. Пятеро детей получили ранения, двое с легкими травмами, и трое со средней степенью тяжести. Все пострадавшие были доставлены в детскую областную больницу и получают необходимое лечение.
Ужасная трагедия произошла в гимназии №5 города Брянска. Одна из учениц внесла в образовательное учреждение огнестрельное оружие, что привело к гибели двух детей, включая саму стрелявшую девочку. Об этом заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз. «Страшная трагедия произошла сегодня в гимназии №5 города Брянска», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Он добавил, что одна из учениц принесла огнестрельное оружие. В результате, двое детей, включая стрелявшую, погибли. Пятеро детей получили ранения, двое с легкими травмами, и трое со средней степенью тяжести. Все пострадавшие были доставлены в детскую областную больницу и получают необходимое лечение.