Челябинский губернатор Текслер создал спецштаб из-за аномальных морозов

По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера в регионе создан специальный штаб по организации работы жилищно-коммунального хозяйства в период аномальных морозов. Об этом 7 декабря URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.
«В связи с установившимися в Челябинской области морозами и с целью оперативного мониторинга, недопущения нарушения гидравлических режимов и стабильного обеспечения населения и предприятий теплом создан специальный штаб по организации работы жилищно-коммунального хозяйства. Специалистами в круглосуточном режиме осуществляется контроль за устранением возможных аварий и инцидентов на сетях инженерной инфраструктуры», — сообщили в пресс-службе.
Аномальные холода, при которых температура будет балансировать около минус 40 градусов, продержатся в Челябинской области минимум до конца недели. Штормовое предупреждение экстренно распространил 7 декабря гидрометцентр региона.
В случае возникновения аварийных ситуаций жители могут обратиться в оперативные службы муниципальных образований, Госжилинспекцию и ресурсоснабжающие организации. Кроме того, работает прямой телефон штаба, куда жители области могут обратиться: 8-982-300-13-67.
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