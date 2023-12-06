06 декабря 2023

Челябинский губернатор Текслер создал спецштаб из-за аномальных морозов

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер с рабочим визитом в Златоустовский городской округ. Челябинск, текслер алексей
По указанию Алексея Текслера создан штаб по работе коммунальных систем в морозы Фото:

По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера в регионе создан специальный штаб по организации работы жилищно-коммунального хозяйства в период аномальных морозов. Об этом 7 декабря URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В связи с установившимися в Челябинской области морозами и с целью оперативного мониторинга, недопущения нарушения гидравлических режимов и стабильного обеспечения населения и предприятий теплом создан специальный штаб по организации работы жилищно-коммунального хозяйства. Специалистами в круглосуточном режиме осуществляется контроль за устранением возможных аварий и инцидентов на сетях инженерной инфраструктуры», — сообщили в пресс-службе.

Аномальные холода, при которых температура будет балансировать около минус 40 градусов, продержатся в Челябинской области минимум до конца недели. Штормовое предупреждение экстренно распространил 7 декабря гидрометцентр региона.

В случае возникновения аварийных ситуаций жители могут обратиться в оперативные службы муниципальных образований, Госжилинспекцию и ресурсоснабжающие организации. Кроме того, работает прямой телефон штаба, куда жители области могут обратиться: 8-982-300-13-67.

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По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера в регионе создан специальный штаб по организации работы жилищно-коммунального хозяйства в период аномальных морозов. Об этом 7 декабря URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «В связи с установившимися в Челябинской области морозами и с целью оперативного мониторинга, недопущения нарушения гидравлических режимов и стабильного обеспечения населения и предприятий теплом создан специальный штаб по организации работы жилищно-коммунального хозяйства. Специалистами в круглосуточном режиме осуществляется контроль за устранением возможных аварий и инцидентов на сетях инженерной инфраструктуры», — сообщили в пресс-службе. Аномальные холода, при которых температура будет балансировать около минус 40 градусов, продержатся в Челябинской области минимум до конца недели. Штормовое предупреждение экстренно распространил 7 декабря гидрометцентр региона. В случае возникновения аварийных ситуаций жители могут обратиться в оперативные службы муниципальных образований, Госжилинспекцию и ресурсоснабжающие организации. Кроме того, работает прямой телефон штаба, куда жители области могут обратиться: 8-982-300-13-67.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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