Аномальные морозы в Челябинской области задержатся до конца недели

07 декабря 2023 в 13:36 Размер текста - 17 +

Сорокаградусные морозы скуют Челябинскую область минимум по 11 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Аномальные холода, при которых температура будет балансировать около минус 40 градусов, продержатся в Челябинской области минимум до конца недели. Штормовое предупреждение экстренно распространил 7 декабря гидрометцентр региона. «В большинстве районов Челябинской области с 8 по 11 декабря сохраняется аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 и более градусов ниже климатической нормы. Ночью 8 декабря в отдельных районах — сильный мороз с минимальной температурой воздуха до минус 40 и ниже», — говорится в тексте документа. При этом, согласно прогнозу ЦГМС, немногим теплее будет по ночам 9, 10 и 11 декабря. Синоптики прогнозируют в это время мороз до минус 37-38 градусов. При этом трое суток подряд столбики термометров днем будут колебаться на отметках в минус 25-30 градусов. Небо будет ясным, скорость ветра будет достигнать 7 метров в секунду, усугубляя воздействие холода. В самом Челябинске 8—11 декабря ожидается минус 27-32 градуса ночью и минус 24-29 днем. При ветре той же силы отмена уроков во всех сменах с 1 по 11 класс, введенная 7 декабря, грозит повториться вплоть до конца недели.

Аномальные холода, при которых температура будет балансировать около минус 40 градусов, продержатся в Челябинской области минимум до конца недели. Штормовое предупреждение экстренно распространил 7 декабря гидрометцентр региона. «В большинстве районов Челябинской области с 8 по 11 декабря сохраняется аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 и более градусов ниже климатической нормы. Ночью 8 декабря в отдельных районах — сильный мороз с минимальной температурой воздуха до минус 40 и ниже», — говорится в тексте документа. При этом, согласно прогнозу ЦГМС, немногим теплее будет по ночам 9, 10 и 11 декабря. Синоптики прогнозируют в это время мороз до минус 37-38 градусов. При этом трое суток подряд столбики термометров днем будут колебаться на отметках в минус 25-30 градусов. Небо будет ясным, скорость ветра будет достигнать 7 метров в секунду, усугубляя воздействие холода. В самом Челябинске 8—11 декабря ожидается минус 27-32 градуса ночью и минус 24-29 днем. При ветре той же силы отмена уроков во всех сменах с 1 по 11 класс, введенная 7 декабря, грозит повториться вплоть до конца недели.