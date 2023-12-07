В Кремле отказались комментировать убийство экс-депутата Верховной Рады в Подмосковье

Информацию по убийству Ильи Кивы будут предоставлять правоохранительные органы, сказал Песков
В Кремле не стали комментировать ситуацию с убийством бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы. Расследованием занимаются российские правоохранительные органы. Об этом в ходе конференц-колла заявил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это вопрос для наших правоохранителей. Они занимаются следствием, и любую информацию на этот счет будут предоставлять только они», — заявил Дмитрий Песков.
Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива был найден мертвым 6 декабря в Подмосковье. В последнее время он проживал на территории России и регулярно критиковал украинские власти.
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