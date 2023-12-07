В Кремле отказались комментировать убийство экс-депутата Верховной Рады в Подмосковье

Песков: правоохранительные органы ведут расследование по делу об убийстве Кивы
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Встреча президента России Владимира Путина с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Информацию по убийству Ильи Кивы будут предоставлять правоохранительные органы, сказал Песков Фото:

В Кремле не стали комментировать ситуацию с убийством бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы. Расследованием занимаются российские правоохранительные органы. Об этом в ходе конференц-колла заявил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это вопрос для наших правоохранителей. Они занимаются следствием, и любую информацию на этот счет будут предоставлять только они», — заявил Дмитрий Песков.

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива был найден мертвым 6 декабря в Подмосковье. В последнее время он проживал на территории России и регулярно критиковал украинские власти.

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В Кремле не стали комментировать ситуацию с убийством бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы. Расследованием занимаются российские правоохранительные органы. Об этом в ходе конференц-колла заявил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это вопрос для наших правоохранителей. Они занимаются следствием, и любую информацию на этот счет будут предоставлять только они», — заявил Дмитрий Песков. Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива был найден мертвым 6 декабря в Подмосковье. В последнее время он проживал на территории России и регулярно критиковал украинские власти.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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