В Кремле отказались комментировать убийство экс-депутата Верховной Рады в Подмосковье

Песков: правоохранительные органы ведут расследование по делу об убийстве Кивы

07 декабря 2023 в 15:58 Размер текста - 17 +

Информацию по убийству Ильи Кивы будут предоставлять правоохранительные органы, сказал Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле не стали комментировать ситуацию с убийством бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы. Расследованием занимаются российские правоохранительные органы. Об этом в ходе конференц-колла заявил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это вопрос для наших правоохранителей. Они занимаются следствием, и любую информацию на этот счет будут предоставлять только они», — заявил Дмитрий Песков. Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива был найден мертвым 6 декабря в Подмосковье. В последнее время он проживал на территории России и регулярно критиковал украинские власти.

В Кремле не стали комментировать ситуацию с убийством бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы. Расследованием занимаются российские правоохранительные органы. Об этом в ходе конференц-колла заявил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это вопрос для наших правоохранителей. Они занимаются следствием, и любую информацию на этот счет будут предоставлять только они», — заявил Дмитрий Песков. Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива был найден мертвым 6 декабря в Подмосковье. В последнее время он проживал на территории России и регулярно критиковал украинские власти.