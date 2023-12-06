В ХМАО появился новый вид экстремальных развлечений зимой

В Нижневартовске открылся первый в ХМАО прокат мотосноубордов. Жители и гости города смогут кататься на малогабаритном гусеничном транспорте по лесу и озерам, рассказал URA.RU директор проката Никита Клочков.
«В наших погодных условиях мотосноуборды — это идеальное развлечение, так как снег у нас лежит более полугода. На них можно кататься по лесу и озерам как одному, так и с детьми, прицепив к мотосноуборду санки на санки», — поделился с агентством Клочков.
Прокат мотосноубордов в Нижневартовске запустили недавно, однако из-за сильных морозов технику пока что не сдают в арнеду. «Пока стоят морозы, мы собираем заявки. Как только потеплеет, можно будет кататься», — добавил Клочков.
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