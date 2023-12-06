06 декабря 2023

В ХМАО появился новый вид экстремальных развлечений зимой

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В Нижневартовске открылся первый в ХМАО прокат мотосноубордов Фото:

В Нижневартовске открылся первый в ХМАО прокат мотосноубордов. Жители и гости города смогут кататься на малогабаритном гусеничном транспорте по лесу и озерам, рассказал URA.RU директор проката Никита Клочков.

«В наших погодных условиях мотосноуборды — это идеальное развлечение, так как снег у нас лежит более полугода. На них можно кататься по лесу и озерам как одному, так и с детьми, прицепив к мотосноуборду санки на санки», — поделился с агентством Клочков.

Прокат мотосноубордов в Нижневартовске запустили недавно, однако из-за сильных морозов технику пока что не сдают в арнеду. «Пока стоят морозы, мы собираем заявки. Как только потеплеет, можно будет кататься», — добавил Клочков.

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В Нижневартовске открылся первый в ХМАО прокат мотосноубордов. Жители и гости города смогут кататься на малогабаритном гусеничном транспорте по лесу и озерам, рассказал URA.RU директор проката Никита Клочков. «В наших погодных условиях мотосноуборды — это идеальное развлечение, так как снег у нас лежит более полугода. На них можно кататься по лесу и озерам как одному, так и с детьми, прицепив к мотосноуборду санки на санки», — поделился с агентством Клочков. Прокат мотосноубордов в Нижневартовске запустили недавно, однако из-за сильных морозов технику пока что не сдают в арнеду. «Пока стоят морозы, мы собираем заявки. Как только потеплеет, можно будет кататься», — добавил Клочков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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