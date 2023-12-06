В ХМАО появился новый вид экстремальных развлечений зимой

07 декабря 2023 в 17:09 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске открылся первый в ХМАО прокат мотосноубордов Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Нижневартовске открылся первый в ХМАО прокат мотосноубордов. Жители и гости города смогут кататься на малогабаритном гусеничном транспорте по лесу и озерам, рассказал URA.RU директор проката Никита Клочков.



«В наших погодных условиях мотосноуборды — это идеальное развлечение, так как снег у нас лежит более полугода. На них можно кататься по лесу и озерам как одному, так и с детьми, прицепив к мотосноуборду санки на санки», — поделился с агентством Клочков.



Прокат мотосноубордов в Нижневартовске запустили недавно, однако из-за сильных морозов технику пока что не сдают в арнеду. «Пока стоят морозы, мы собираем заявки. Как только потеплеет, можно будет кататься», — добавил Клочков.

В Нижневартовске открылся первый в ХМАО прокат мотосноубордов. Жители и гости города смогут кататься на малогабаритном гусеничном транспорте по лесу и озерам, рассказал URA.RU директор проката Никита Клочков. «В наших погодных условиях мотосноуборды — это идеальное развлечение, так как снег у нас лежит более полугода. На них можно кататься по лесу и озерам как одному, так и с детьми, прицепив к мотосноуборду санки на санки», — поделился с агентством Клочков. Прокат мотосноубордов в Нижневартовске запустили недавно, однако из-за сильных морозов технику пока что не сдают в арнеду. «Пока стоят морозы, мы собираем заявки. Как только потеплеет, можно будет кататься», — добавил Клочков.