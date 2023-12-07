Набиуллина предостерегла от излишнего использования льготных кредитов

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ПМЭФ-2021. Первый день, Орешкин, Решетников, Набиуллина и Силуанов. Санкт-Петербург, набиуллина эльвира
Набиуллина рассказала, что при расширении льготных программ будет расти ключевая ставка Фото:

Центральный Банк России предостерегает от излишнего использования льготных кредитов. Это может привести к повышению ключевой ставки. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!»

«Я бы хотела предостеречь от слишком широкого применения льготных программ. Потому что, чем больше льготных программ, тем более высокую ставку для всех остальных мы вынуждены поддерживать», — высказалась Эльвира Набиуллина. Прямой эфир форума шел на телеканале «Россия 24».

Набиуллина отметила, что при расширении льготных программ ЦБ вынужден повышать процентную ставку, чтобы нивелировать разницу. По словам главы ЦБ, это «путь в тупик».

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов предложил сделать льготные ипотечные программы бессрочными. Он отметил, что льготные условия позволили сформировать у населения устойчивый спрос, пишет РИА Новости.

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Центральный Банк России предостерегает от излишнего использования льготных кредитов. Это может привести к повышению ключевой ставки. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!» «Я бы хотела предостеречь от слишком широкого применения льготных программ. Потому что, чем больше льготных программ, тем более высокую ставку для всех остальных мы вынуждены поддерживать», — высказалась Эльвира Набиуллина. Прямой эфир форума шел на телеканале «Россия 24». Набиуллина отметила, что при расширении льготных программ ЦБ вынужден повышать процентную ставку, чтобы нивелировать разницу. По словам главы ЦБ, это «путь в тупик». Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов предложил сделать льготные ипотечные программы бессрочными. Он отметил, что льготные условия позволили сформировать у населения устойчивый спрос, пишет РИА Новости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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