Путин поддержал повышение ключевой ставки

В последний раз ключевая ставка поднималась до 15%
Центральный банк России принял правильное решение, став повышать ключевую ставку. Об этом заявил президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!»
«Идут споры по ключевой ставке. <…> Цифры свидетельствуют, что в целом выбрано нужное направление развития в принятии решений», — высказался Владимир Путин, комментируя повышение ключевой ставки. Прямой эфир форума шел на телеканале «Россия 24».
После падения курса рубля и роста инфляции ЦБ стал повышать процентную ставку. На данный момент она находится на уровне 15%.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!