Путин поддержал повышение ключевой ставки

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
В последний раз ключевая ставка поднималась до 15% Фото:

Центральный банк России принял правильное решение, став повышать ключевую ставку. Об этом заявил президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!»

«Идут споры по ключевой ставке. <…> Цифры свидетельствуют, что в целом выбрано нужное направление развития в принятии решений», — высказался Владимир Путин, комментируя повышение ключевой ставки. Прямой эфир форума шел на телеканале «Россия 24».

После падения курса рубля и роста инфляции ЦБ стал повышать процентную ставку. На данный момент она находится на уровне 15%.

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Центральный банк России принял правильное решение, став повышать ключевую ставку. Об этом заявил президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» «Идут споры по ключевой ставке. <…> Цифры свидетельствуют, что в целом выбрано нужное направление развития в принятии решений», — высказался Владимир Путин, комментируя повышение ключевой ставки. Прямой эфир форума шел на телеканале «Россия 24». После падения курса рубля и роста инфляции ЦБ стал повышать процентную ставку. На данный момент она находится на уровне 15%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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