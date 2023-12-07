Путин поддержал повышение ключевой ставки

07 декабря 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

В последний раз ключевая ставка поднималась до 15% Фото: Владимир Андреев © URA.RU Центральный банк России принял правильное решение, став повышать ключевую ставку. Об этом заявил президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» «Идут споры по ключевой ставке. <…> Цифры свидетельствуют, что в целом выбрано нужное направление развития в принятии решений», — высказался Владимир Путин, комментируя повышение ключевой ставки. Прямой эфир форума шел на телеканале «Россия 24». После падения курса рубля и роста инфляции ЦБ стал повышать процентную ставку. На данный момент она находится на уровне 15%.

Центральный банк России принял правильное решение, став повышать ключевую ставку. Об этом заявил президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» «Идут споры по ключевой ставке. <…> Цифры свидетельствуют, что в целом выбрано нужное направление развития в принятии решений», — высказался Владимир Путин, комментируя повышение ключевой ставки. Прямой эфир форума шел на телеканале «Россия 24». После падения курса рубля и роста инфляции ЦБ стал повышать процентную ставку. На данный момент она находится на уровне 15%.