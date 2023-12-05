РБК: россияне массово несут деньги в банки из-за решения ЦБ

РБК: россияне начали массово открывать вклады после повышения ключевой ставки ЦБ

05 декабря 2023 в 10:13 Размер текста - 17 +

Большая часть притока средств в банки произошла из-за новых привлечений денег Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU После того как Центральный Банк (ЦБ) России в 2023 году повысил ключевую ставку, россияне начали массово нести свои деньги в банки. Это является рекордным ростом средств жителей РФ на вкладах. Об этом сообщают пять кредитных организаций, которые входят в топ-20. «В ноябре, после четвертого раунда повышения ставки ЦБ в этом году, крупные российские банки зафиксировали рекордный прирост средств клиентов — физических лиц на срочных вкладах», — передает РБК информацию от кредитных организаций. Известно, что значительная часть притока произошла в связи с новым привлечением денег, а не их переводом с текущих счетов. По информации кредитных организаций, за месяц розничный портфель рублевых депозитов ВТБ увеличился на 360 млрд рублей. Такую же динамику наблюдали в Газпромбанке. В период ноября у них зафиксирован наибольший прирост портфеля средств с начала 2023 года. В банке «Открытие» сообщили, что рекордный рост средств физических лиц на депозиты пришелся на сегмент массовой розницы. В МТС-банке добавили, что повышение ключевой ставки идет планомерно и имеет поступательный характер. В прошлом году это произошло радикально. Также было зафиксировано увеличение остатков на рублевых срочных вкладах в банке «Санкт-Петербург» и в Россельхозбанке. Ранее глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что до конца года может повыситься ключевая ставка. По ее словам, по мере снижения инфляции в следующем году ставка также будет снижаться. На данный момент ключевая ставка держится на уровне 15%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После того как Центральный Банк (ЦБ) России в 2023 году повысил ключевую ставку, россияне начали массово нести свои деньги в банки. Это является рекордным ростом средств жителей РФ на вкладах. Об этом сообщают пять кредитных организаций, которые входят в топ-20. «В ноябре, после четвертого раунда повышения ставки ЦБ в этом году, крупные российские банки зафиксировали рекордный прирост средств клиентов — физических лиц на срочных вкладах», — передает РБК информацию от кредитных организаций. Известно, что значительная часть притока произошла в связи с новым привлечением денег, а не их переводом с текущих счетов. По информации кредитных организаций, за месяц розничный портфель рублевых депозитов ВТБ увеличился на 360 млрд рублей. Такую же динамику наблюдали в Газпромбанке. В период ноября у них зафиксирован наибольший прирост портфеля средств с начала 2023 года. В банке «Открытие» сообщили, что рекордный рост средств физических лиц на депозиты пришелся на сегмент массовой розницы. В МТС-банке добавили, что повышение ключевой ставки идет планомерно и имеет поступательный характер. В прошлом году это произошло радикально. Также было зафиксировано увеличение остатков на рублевых срочных вкладах в банке «Санкт-Петербург» и в Россельхозбанке. Ранее глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что до конца года может повыситься ключевая ставка. По ее словам, по мере снижения инфляции в следующем году ставка также будет снижаться. На данный момент ключевая ставка держится на уровне 15%.