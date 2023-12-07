На северо-западе Челябинска построили новый детский сад. Скрин

07 декабря 2023 в 19:01 Размер текста - 17 +

Детсад на Северо-западе рассчитан на 206 мест Фото: Ася Бронникова © URA.RU На северо-западе Челябинска, на Краснопольском проспекте, построили новый детский сад на 206 мест. Площадь здания составила 3700 квадратных метров. Здание примет первых дошколят в ближайшее время, сообщили в пресс-службе Росреестра и Роскадастра региона. «Новый детский сад расположен на северо-западе Челябинска в жилом комплексе „Краснопольский“ по адресу Краснопольский проспект, 12 А. Учреждение на 206 мест представляет собой трехэтажное здание общей площадью 3700 квадратных метров. В нем для дошколят созданы комфортные условия пребывания в группах, предусмотрены помещения для игр, занятий и отдыха» — сообщили в пресс-службе Росреестра и Роскадастра региона. Как отметили в ведомстве, в регионе детские сады строятся в рамках национального проекта «Демография» и государственной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования». Учреждение рассчитано на 206 мест и представляет собой трехэтажное здание общей площадью 3 тысяч 700 квадратных метров Фото: яндекс карты

На северо-западе Челябинска, на Краснопольском проспекте, построили новый детский сад на 206 мест. Площадь здания составила 3700 квадратных метров. Здание примет первых дошколят в ближайшее время, сообщили в пресс-службе Росреестра и Роскадастра региона. «Новый детский сад расположен на северо-западе Челябинска в жилом комплексе „Краснопольский“ по адресу Краснопольский проспект, 12 А. Учреждение на 206 мест представляет собой трехэтажное здание общей площадью 3700 квадратных метров. В нем для дошколят созданы комфортные условия пребывания в группах, предусмотрены помещения для игр, занятий и отдыха» — сообщили в пресс-службе Росреестра и Роскадастра региона. Как отметили в ведомстве, в регионе детские сады строятся в рамках национального проекта «Демография» и государственной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования».