Figaro: в Париже сотрудники начали блокировать нефтехранилища

Сотрудники транспортных компаний-подрядчиков французской энергетической корпорации TotalEnergies в регионе Иль-де-Франс устроили забастовку возле нефтехранилища. С начала недели они заблокировали три нефтехранилища. Об этом сообщает издание Figaro.
«Три нефтехранилища в регионе Иль-де-Франс блокированы с понедельника», — говорится в
Сотрудники протестуют против требования компании TotalEnergies. Согласно ему, в салонах грузовиков хотят установить камеры. Они будут активироваться во время чрезвычайных ситуаций и при первых признаках усталости водителя грузовика. Профсоюз «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) назвал данную меру посягательством на личную жизнь сотрудников. Руководители компании TotalEnergies заявили о своей готовности к диалогу и приостановили установку камер.
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