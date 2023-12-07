Figaro: в Париже сотрудники начали блокировать нефтехранилища

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Акция протеста против повышения налога на бензин и дизельное топливо на Елисейских полях. Франция, Париж, париж, ограждение, флаг франции, франция, протест
Сотрудники протестуют против требования об установке камер в салонах грузовиков Фото:

Сотрудники транспортных компаний-подрядчиков французской энергетической корпорации TotalEnergies в регионе Иль-де-Франс устроили забастовку возле нефтехранилища. С начала недели они заблокировали три нефтехранилища. Об этом сообщает издание Figaro.

«Три нефтехранилища в регионе Иль-де-Франс блокированы с понедельника», — говорится в материале. В забастовке участвуют порядка 150 водителей цистерн.

Сотрудники протестуют против требования компании TotalEnergies. Согласно ему, в салонах грузовиков хотят установить камеры. Они будут активироваться во время чрезвычайных ситуаций и при первых признаках усталости водителя грузовика. Профсоюз «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) назвал данную меру посягательством на личную жизнь сотрудников. Руководители компании TotalEnergies заявили о своей готовности к диалогу и приостановили установку камер.

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Сотрудники транспортных компаний-подрядчиков французской энергетической корпорации TotalEnergies в регионе Иль-де-Франс устроили забастовку возле нефтехранилища. С начала недели они заблокировали три нефтехранилища. Об этом сообщает издание Figaro. «Три нефтехранилища в регионе Иль-де-Франс блокированы с понедельника», — говорится в материале. В забастовке участвуют порядка 150 водителей цистерн. Сотрудники протестуют против требования компании TotalEnergies. Согласно ему, в салонах грузовиков хотят установить камеры. Они будут активироваться во время чрезвычайных ситуаций и при первых признаках усталости водителя грузовика. Профсоюз «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) назвал данную меру посягательством на личную жизнь сотрудников. Руководители компании TotalEnergies заявили о своей готовности к диалогу и приостановили установку камер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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