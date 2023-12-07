Figaro: в Париже сотрудники начали блокировать нефтехранилища

07 декабря 2023 в 21:11 Размер текста - 17 +

Сотрудники протестуют против требования об установке камер в салонах грузовиков Фото: Анна Майорова © URA.RU Сотрудники транспортных компаний-подрядчиков французской энергетической корпорации TotalEnergies в регионе Иль-де-Франс устроили забастовку возле нефтехранилища. С начала недели они заблокировали три нефтехранилища. Об этом сообщает издание Figaro. «Три нефтехранилища в регионе Иль-де-Франс блокированы с понедельника», — говорится в материале . В забастовке участвуют порядка 150 водителей цистерн. Сотрудники протестуют против требования компании TotalEnergies. Согласно ему, в салонах грузовиков хотят установить камеры. Они будут активироваться во время чрезвычайных ситуаций и при первых признаках усталости водителя грузовика. Профсоюз «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) назвал данную меру посягательством на личную жизнь сотрудников. Руководители компании TotalEnergies заявили о своей готовности к диалогу и приостановили установку камер.

Сотрудники транспортных компаний-подрядчиков французской энергетической корпорации TotalEnergies в регионе Иль-де-Франс устроили забастовку возле нефтехранилища. С начала недели они заблокировали три нефтехранилища. Об этом сообщает издание Figaro. «Три нефтехранилища в регионе Иль-де-Франс блокированы с понедельника», — говорится в материале. В забастовке участвуют порядка 150 водителей цистерн. Сотрудники протестуют против требования компании TotalEnergies. Согласно ему, в салонах грузовиков хотят установить камеры. Они будут активироваться во время чрезвычайных ситуаций и при первых признаках усталости водителя грузовика. Профсоюз «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) назвал данную меру посягательством на личную жизнь сотрудников. Руководители компании TotalEnergies заявили о своей готовности к диалогу и приостановили установку камер.