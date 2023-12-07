Сколько стоит женщинам собраться к новогодним корпоративам

Средний чек на полный набор услуг в сфере красоты составил четыре тысячи рублей

07 декабря 2023 в 21:59 Размер текста - 17 +

Дороже всего наводят красоту в Москве и Владивостоке Фото: Дарья Попова © URA.RU С началом новогодних праздников и волны корпоративов женщины начали бронировать места у бьюти-мастеров. В среднем полный набор услуг красоты обойдется четыре тысячи рублей. Россиянок больше всего волнует состояние их ресниц и бровей. Спрос на соответствующие услуги вырос на 348%. «Полный набор услуг по „наведению красоты“ обойдется в среднем в четыре тысячи рублей. Дороже всего это стоит в Москве (от 5,5 тысяч рублей), Санкт-Петербурге (от пяти тысяч) и Владивостоке (от шести тысяч)», — передает «Ридус». Чек может оказаться выше. Это зависит от дополнительных опций и сложности образа. За год спрос на услуги в сфере ресниц и бровей вырос на 348%. Средняя стоимость услуг бровистов и лашмейкеров в декабре 2023 года выросла стартует от 800 рублей. Оказалось, что дороже всего данные процедуры можно сделать в Москве, Владивостоке и Сочи. Там их стоимость начинается от тысячи рублей. Спрос на педикюр и маникюр по стране чуть меньше. Он вырос на треть, то есть на 35%. Больше всего мастеров в данной сфере ищут в Екатеринбурге, где спрос увеличился на 60%, во Владивостоке — на 75%. Известно, что средний чек по стране на эти услуги стартует от 800 рублей. Дороже всего ногти делают в Санкт-Петербурге, Москве и в Красноярске. В этих городах ценник начинается от тысячи рублей. На 41% вырос спрос на бронирование стилистов и парикмахеров. В частности, больше всего спрос вырос в Иркутске. Там он поднялся на 67%. А также в Томске — на 62%. Средняя стоимость парикмахерских услуг начинается от тысячи рублей. В Москве ценник стартует от полутора тысяч рублей. А во Владивостоке — от двух тысяч рублей. Кроме того, цена может стать выше, если мастера вызывают на дом или в офис. Стоимость на услуги визажистов поднялась на 65%. В основном рост спроса заметен в Ульяновске, там он вырос на 138%. А также в Тюмени — на 124% и в Рязани — на 99%. Средняя стоимость в данной сфере стартует от полутора тысяч рублей. В Москве и Санкт-Петербурге ценник выше. Он начинается от двух тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С началом новогодних праздников и волны корпоративов женщины начали бронировать места у бьюти-мастеров. В среднем полный набор услуг красоты обойдется четыре тысячи рублей. Россиянок больше всего волнует состояние их ресниц и бровей. Спрос на соответствующие услуги вырос на 348%. «Полный набор услуг по „наведению красоты“ обойдется в среднем в четыре тысячи рублей. Дороже всего это стоит в Москве (от 5,5 тысяч рублей), Санкт-Петербурге (от пяти тысяч) и Владивостоке (от шести тысяч)», — передает «Ридус». Чек может оказаться выше. Это зависит от дополнительных опций и сложности образа. За год спрос на услуги в сфере ресниц и бровей вырос на 348%. Средняя стоимость услуг бровистов и лашмейкеров в декабре 2023 года выросла стартует от 800 рублей. Оказалось, что дороже всего данные процедуры можно сделать в Москве, Владивостоке и Сочи. Там их стоимость начинается от тысячи рублей. Спрос на педикюр и маникюр по стране чуть меньше. Он вырос на треть, то есть на 35%. Больше всего мастеров в данной сфере ищут в Екатеринбурге, где спрос увеличился на 60%, во Владивостоке — на 75%. Известно, что средний чек по стране на эти услуги стартует от 800 рублей. Дороже всего ногти делают в Санкт-Петербурге, Москве и в Красноярске. В этих городах ценник начинается от тысячи рублей. На 41% вырос спрос на бронирование стилистов и парикмахеров. В частности, больше всего спрос вырос в Иркутске. Там он поднялся на 67%. А также в Томске — на 62%. Средняя стоимость парикмахерских услуг начинается от тысячи рублей. В Москве ценник стартует от полутора тысяч рублей. А во Владивостоке — от двух тысяч рублей. Кроме того, цена может стать выше, если мастера вызывают на дом или в офис. Стоимость на услуги визажистов поднялась на 65%. В основном рост спроса заметен в Ульяновске, там он вырос на 138%. А также в Тюмени — на 124% и в Рязани — на 99%. Средняя стоимость в данной сфере стартует от полутора тысяч рублей. В Москве и Санкт-Петербурге ценник выше. Он начинается от двух тысяч рублей.