Норвегия ужесточает правила для украинских беженцев

08 декабря 2023 в 01:40 Размер текста - 17 +

Выплата за детское пособие составляет около 3,8 тысячи долларов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительство Норвегии урезает выплату детских пособий для беженцев из Украины и ограничивает возможности поездок между странами. Это решение принято, чтобы снизить число беженцев. Об этом указано на официальном сайте норвежского правительства. «Правительство принимает сейчас ряд мер. Они в совокупности смогут, как мы надеемся, приблизить число прибывающих в Норвегию к их числу в соседних странах», — говорится на официальном сайте. Власти Норвегии хотят отказаться от выплат детских пособий за первый год пребывания в стране, которые составляли около 3,8 тысячи долларов. Это делается, чтобы люди, получающие соцвыплаты, оставались стране, отмечается на сайте норвежского правительства.

Правительство Норвегии урезает выплату детских пособий для беженцев из Украины и ограничивает возможности поездок между странами. Это решение принято, чтобы снизить число беженцев. Об этом указано на официальном сайте норвежского правительства. «Правительство принимает сейчас ряд мер. Они в совокупности смогут, как мы надеемся, приблизить число прибывающих в Норвегию к их числу в соседних странах», — говорится на официальном сайте. Власти Норвегии хотят отказаться от выплат детских пособий за первый год пребывания в стране, которые составляли около 3,8 тысячи долларов. Это делается, чтобы люди, получающие соцвыплаты, оставались стране, отмечается на сайте норвежского правительства.