07 декабря 2023

Норвегия ужесточает правила для украинских беженцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Доллары США. Валюта. Курган, валюта, деньги, доллары
Выплата за детское пособие составляет около 3,8 тысячи долларов Фото:

Правительство Норвегии урезает выплату детских пособий для беженцев из Украины и ограничивает возможности поездок между странами. Это решение принято, чтобы снизить число беженцев. Об этом указано на официальном сайте норвежского правительства.

«Правительство принимает сейчас ряд мер. Они в совокупности смогут, как мы надеемся, приблизить число прибывающих в Норвегию к их числу в соседних странах», — говорится на официальном сайте.

Власти Норвегии хотят отказаться от выплат детских пособий за первый год пребывания в стране, которые составляли около 3,8 тысячи долларов. Это делается, чтобы люди, получающие соцвыплаты, оставались стране, отмечается на сайте норвежского правительства.

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Правительство Норвегии урезает выплату детских пособий для беженцев из Украины и ограничивает возможности поездок между странами. Это решение принято, чтобы снизить число беженцев. Об этом указано на официальном сайте норвежского правительства. «Правительство принимает сейчас ряд мер. Они в совокупности смогут, как мы надеемся, приблизить число прибывающих в Норвегию к их числу в соседних странах», — говорится на официальном сайте. Власти Норвегии хотят отказаться от выплат детских пособий за первый год пребывания в стране, которые составляли около 3,8 тысячи долларов. Это делается, чтобы люди, получающие соцвыплаты, оставались стране, отмечается на сайте норвежского правительства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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