Норвегия ужесточает правила для украинских беженцев

Правительство Норвегии урезает выплату детских пособий для беженцев из Украины и ограничивает возможности поездок между странами. Это решение принято, чтобы снизить число беженцев. Об этом указано на официальном сайте норвежского правительства.
«Правительство принимает сейчас ряд мер. Они в совокупности смогут, как мы надеемся, приблизить число прибывающих в Норвегию к их числу в соседних странах», —
Власти Норвегии хотят отказаться от выплат детских пособий за первый год пребывания в стране, которые составляли около 3,8 тысячи долларов. Это делается, чтобы люди, получающие соцвыплаты, оставались стране, отмечается на сайте норвежского правительства.
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