07 декабря 2023

Военкор Кулько: ВС РФ окружили Клещеевку с трех сторон

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Российские бойцы взяли центр Клещеевки «в клещи», рассказал Дмитрий Кулько Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бойцы четвертой бригады совместно со спецназом «Ахмат» заняли позиции противника и окружили Клещеевку с трех сторон. Об этом сообщил военкор Дмитрий Кулько.

«Высота 215,7 под Клещеевкой полностью наша. Бойцы четвертой бригады совместно со спецназом „Ахмат“ заняли позиции противника на холме и взяли центр „в клещи“ с трех сторон», — рассказал Кулько в своем telegram-канале. Также, по словам военкора, российские бойцы продвинулись на 500 метров в районе дач на юго-западе Артемовска. Вооруженные силы

Вооруженные силы России сорвали ротацию ВСУ на южнодонецком направлении и атаковали временные базы десантно-штурмовой 79-й бригады, уничтожили 58-ю мотопехотную бригаду военнослужащих Украины. На артемовском направлении расчеты минометов Южной группировки войск РФ успешно атаковали группу пехоты ВСУ после неудачной контратаки, а на купянском западная группировка войск отразила пять украинских атак.

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Бойцы четвертой бригады совместно со спецназом «Ахмат» заняли позиции противника и окружили Клещеевку с трех сторон. Об этом сообщил военкор Дмитрий Кулько. «Высота 215,7 под Клещеевкой полностью наша. Бойцы четвертой бригады совместно со спецназом „Ахмат“ заняли позиции противника на холме и взяли центр „в клещи“ с трех сторон», — рассказал Кулько в своем telegram-канале. Также, по словам военкора, российские бойцы продвинулись на 500 метров в районе дач на юго-западе Артемовска. Вооруженные силы Вооруженные силы России сорвали ротацию ВСУ на южнодонецком направлении и атаковали временные базы десантно-штурмовой 79-й бригады, уничтожили 58-ю мотопехотную бригаду военнослужащих Украины. На артемовском направлении расчеты минометов Южной группировки войск РФ успешно атаковали группу пехоты ВСУ после неудачной контратаки, а на купянском западная группировка войск отразила пять украинских атак.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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