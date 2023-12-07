Военкор Кулько: ВС РФ окружили Клещеевку с трех сторон

08 декабря 2023 в 02:09 Размер текста - 17 +

Российские бойцы взяли центр Клещеевки «в клещи», рассказал Дмитрий Кулько Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы четвертой бригады совместно со спецназом «Ахмат» заняли позиции противника и окружили Клещеевку с трех сторон. Об этом сообщил военкор Дмитрий Кулько. «Высота 215,7 под Клещеевкой полностью наша. Бойцы четвертой бригады совместно со спецназом „Ахмат“ заняли позиции противника на холме и взяли центр „в клещи“ с трех сторон», — рассказал Кулько в своем telegram-канале. Также, по словам военкора, российские бойцы продвинулись на 500 метров в районе дач на юго-западе Артемовска. Вооруженные силы Вооруженные силы России сорвали ротацию ВСУ на южнодонецком направлении и атаковали временные базы десантно-штурмовой 79-й бригады, уничтожили 58-ю мотопехотную бригаду военнослужащих Украины. На артемовском направлении расчеты минометов Южной группировки войск РФ успешно атаковали группу пехоты ВСУ после неудачной контратаки, а на купянском западная группировка войск отразила пять украинских атак.

Бойцы четвертой бригады совместно со спецназом «Ахмат» заняли позиции противника и окружили Клещеевку с трех сторон. Об этом сообщил военкор Дмитрий Кулько. «Высота 215,7 под Клещеевкой полностью наша. Бойцы четвертой бригады совместно со спецназом „Ахмат“ заняли позиции противника на холме и взяли центр „в клещи“ с трех сторон», — рассказал Кулько в своем telegram-канале. Также, по словам военкора, российские бойцы продвинулись на 500 метров в районе дач на юго-западе Артемовска. Вооруженные силы Вооруженные силы России сорвали ротацию ВСУ на южнодонецком направлении и атаковали временные базы десантно-штурмовой 79-й бригады, уничтожили 58-ю мотопехотную бригаду военнослужащих Украины. На артемовском направлении расчеты минометов Южной группировки войск РФ успешно атаковали группу пехоты ВСУ после неудачной контратаки, а на купянском западная группировка войск отразила пять украинских атак.