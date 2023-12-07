Челябинские Деды Морозы за сезон заработают от 200 тысяч рублей

08 декабря 2023 в 10:36 Размер текста - 17 +

В костюме новогодних персонажей в Челябинске можно заработать от 200 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Деды Морозы со Снегурочками за сезон в Челябинске смогут заработать от 200 тысяч рублей. Как рассказали URA.RU в пресс-службе платформы «Авито Услуги», больше доходы будут только в Сочи, Москве и Владивостоке. «Доход среднестатистических челябинских Деда Мороза и Снегурочки может составить от 200 тысяч рублей за грядущий новогодний сезон. Больше всех по стране за свои услуги смогут заработать аниматоры из Сочи, Москвы и Владивостока», — отметили в сервисе. Программа визита новогодних персонажей включает поздравление, хоровод и вручение подарков. Бронировать услуги волшебников горожане начали заранее. В результате в ноябре спрос на услугу в сравнении с октябрем вырос на 180%. При сравнении с 2022 годом спрос увеличился на 38%. Пик спроса приходится на 20 дней года: с 20 декабря по 8 января. Чаще услуги заказывают в выходные. В это время проходят основные корпоративы и утренники. Артистов домой приглашают, чтобы те послушали от детей стихи и вручили подарки. На каждую пару приходится в день по пять — семь заказов. Кроме визитов домой, персонажей можно позвать на детский утренник, мероприятие в школе или центре детского творчества, на корпоратив. Стоимость услуги начинается от двух тысяч рублей. Длительность программы составляет от 15 минут до одного часа. Сэкономить не получится, если воспользоваться дополнительными шоу-программами с конкурсами, научными шоу, представлением мыльных пузырей и крио-активности с заморозкой воды и сладостей жидким азотом. Такие элементы поднимают цены до 5 000 — 7 000 рублей за выступление. В новогоднюю ночь средняя стоимость поздравления начинается от трех тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Деды Морозы со Снегурочками за сезон в Челябинске смогут заработать от 200 тысяч рублей. Как рассказали URA.RU в пресс-службе платформы «Авито Услуги», больше доходы будут только в Сочи, Москве и Владивостоке. «Доход среднестатистических челябинских Деда Мороза и Снегурочки может составить от 200 тысяч рублей за грядущий новогодний сезон. Больше всех по стране за свои услуги смогут заработать аниматоры из Сочи, Москвы и Владивостока», — отметили в сервисе. Программа визита новогодних персонажей включает поздравление, хоровод и вручение подарков. Бронировать услуги волшебников горожане начали заранее. В результате в ноябре спрос на услугу в сравнении с октябрем вырос на 180%. При сравнении с 2022 годом спрос увеличился на 38%. Пик спроса приходится на 20 дней года: с 20 декабря по 8 января. Чаще услуги заказывают в выходные. В это время проходят основные корпоративы и утренники. Артистов домой приглашают, чтобы те послушали от детей стихи и вручили подарки. На каждую пару приходится в день по пять — семь заказов. Кроме визитов домой, персонажей можно позвать на детский утренник, мероприятие в школе или центре детского творчества, на корпоратив. Стоимость услуги начинается от двух тысяч рублей. Длительность программы составляет от 15 минут до одного часа. Сэкономить не получится, если воспользоваться дополнительными шоу-программами с конкурсами, научными шоу, представлением мыльных пузырей и крио-активности с заморозкой воды и сладостей жидким азотом. Такие элементы поднимают цены до 5 000 — 7 000 рублей за выступление. В новогоднюю ночь средняя стоимость поздравления начинается от трех тысяч рублей.