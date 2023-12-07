07 декабря 2023

Аномальные морозы оставили без электричества пять челябинских сел

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз. Челябинск, холод, зима, иней, погода, климат, мороз, похолодание
Сильные морозы оставили без электричества пять сел Каслинского района Фото:

Аномальные морозы оставили без электричества пять сел в Каслинском районе (Челябинская область). Как URA.RU рассказали в пресс-службе филиала ПАО «Россети Урал» — «Челябэнерго», восстановлением электроснабжения занимаются с раннего утра.

«Сегодня утром вследствие установления на территории Челябинской области аномально низких температур зафиксировано локальное технологическое нарушение в работе воздушной линии электропередачи 10 кВ. В результате без электроснабжения остались жители населенных пунктов Знаменка, Григорьевка, Клеопино, частично — Тюбук и Щербаковка», — отметили в компании.

Жители Григорьевки пожаловались URA.RU на отсутствие тепла в домах, учреждениях соцсферы и подсобных хозяйствах. В Щербаковке, отметили сельчане, теплоснабжение обеспечено за счет газа, в Григорьевке — только от электроэнергии. Также не работают водоснабжение и канализация. Первоначально энергетики обещали возобновить подачу электроэнергии до 10:30.

В пресс-службе компании сообщили, что на линиях сразу после аварии приступили к работе аварийно-восстановительные бригады Центральных электрических сетей филиала. После оперативных переключений в 9:50 удалось восстановить электроснабжение потребителей Знаменки и части Тюбука. Планируемое время восстановления электроснабжения всех клиентов — 13 часам.

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Аномальные морозы оставили без электричества пять сел в Каслинском районе (Челябинская область). Как URA.RU рассказали в пресс-службе филиала ПАО «Россети Урал» — «Челябэнерго», восстановлением электроснабжения занимаются с раннего утра. «Сегодня утром вследствие установления на территории Челябинской области аномально низких температур зафиксировано локальное технологическое нарушение в работе воздушной линии электропередачи 10 кВ. В результате без электроснабжения остались жители населенных пунктов Знаменка, Григорьевка, Клеопино, частично — Тюбук и Щербаковка», — отметили в компании. Жители Григорьевки пожаловались URA.RU на отсутствие тепла в домах, учреждениях соцсферы и подсобных хозяйствах. В Щербаковке, отметили сельчане, теплоснабжение обеспечено за счет газа, в Григорьевке — только от электроэнергии. Также не работают водоснабжение и канализация. Первоначально энергетики обещали возобновить подачу электроэнергии до 10:30. В пресс-службе компании сообщили, что на линиях сразу после аварии приступили к работе аварийно-восстановительные бригады Центральных электрических сетей филиала. После оперативных переключений в 9:50 удалось восстановить электроснабжение потребителей Знаменки и части Тюбука. Планируемое время восстановления электроснабжения всех клиентов — 13 часам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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