Аномальные морозы оставили без электричества пять челябинских сел

Аномальные морозы оставили без электричества пять сел в Каслинском районе (Челябинская область). Как URA.RU рассказали в пресс-службе филиала ПАО «Россети Урал» — «Челябэнерго», восстановлением электроснабжения занимаются с раннего утра.
«Сегодня утром вследствие установления на территории Челябинской области аномально низких температур зафиксировано локальное технологическое нарушение в работе воздушной линии электропередачи 10 кВ. В результате без электроснабжения остались жители населенных пунктов Знаменка, Григорьевка, Клеопино, частично — Тюбук и Щербаковка», — отметили в компании.
Жители Григорьевки пожаловались URA.RU на отсутствие тепла в домах, учреждениях соцсферы и подсобных хозяйствах. В Щербаковке, отметили сельчане, теплоснабжение обеспечено за счет газа, в Григорьевке — только от электроэнергии. Также не работают водоснабжение и канализация. Первоначально энергетики обещали возобновить подачу электроэнергии до 10:30.
В пресс-службе компании сообщили, что на линиях сразу после аварии приступили к работе аварийно-восстановительные бригады Центральных электрических сетей филиала. После оперативных переключений в 9:50 удалось восстановить электроснабжение потребителей Знаменки и части Тюбука. Планируемое время восстановления электроснабжения всех клиентов — 13 часам.
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