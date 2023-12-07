В ЯНАО впервые пройдет международный конкурс молодых музыкантов

08 декабря 2023 в 11:53 Размер текста - 17 +

Ямальские музыканты поборются за победу в международном конкурсе Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Ямало-Ненецком автономном округе впервые пройдет музыкальный международный конкурс «Симфония Ямала». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. «С 6 по 11 февраля впервые пройдет международный конкурс „Симфония Ямала“. Мы точно настроены сделать это событие регулярным. Увидим российских звездочек. Также поступает много заявок из-за рубежа. В Арктике на Полярном круге такого еще не было», — рассказал губернатор, общаясь с журналистами. Участие в конкурсе примут музыканты от 16 до 30 лет в нескольких номинациям: фортепиано, скрипка, виолончель. В рамках конкурса именитые члены жюри со всего мира проведут мастер-классы для ямальцев. Финал мероприятия пройдет в окружной столице в городе Салехард.

В Ямало-Ненецком автономном округе впервые пройдет музыкальный международный конкурс «Симфония Ямала». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. «С 6 по 11 февраля впервые пройдет международный конкурс „Симфония Ямала“. Мы точно настроены сделать это событие регулярным. Увидим российских звездочек. Также поступает много заявок из-за рубежа. В Арктике на Полярном круге такого еще не было», — рассказал губернатор, общаясь с журналистами. Участие в конкурсе примут музыканты от 16 до 30 лет в нескольких номинациям: фортепиано, скрипка, виолончель. В рамках конкурса именитые члены жюри со всего мира проведут мастер-классы для ямальцев. Финал мероприятия пройдет в окружной столице в городе Салехард.