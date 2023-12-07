07 декабря 2023

В ЯНАО впервые пройдет международный конкурс молодых музыкантов

© Служба новостей «URA.RU»
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КТЦ Югра-Классик. Ханты-Мансийск, гитара, музыка
Ямальские музыканты поборются за победу в международном конкурсе Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе впервые пройдет музыкальный международный конкурс «Симфония Ямала». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.

«С 6 по 11 февраля впервые пройдет международный конкурс „Симфония Ямала“. Мы точно настроены сделать это событие регулярным. Увидим российских звездочек. Также поступает много заявок из-за рубежа. В Арктике на Полярном круге такого еще не было», — рассказал губернатор, общаясь с журналистами.

Участие в конкурсе примут музыканты от 16 до 30 лет в нескольких номинациям: фортепиано, скрипка, виолончель. В рамках конкурса именитые члены жюри со всего мира проведут мастер-классы для ямальцев. Финал мероприятия пройдет в окружной столице в городе Салехард.

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В Ямало-Ненецком автономном округе впервые пройдет музыкальный международный конкурс «Симфония Ямала». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. «С 6 по 11 февраля впервые пройдет международный конкурс „Симфония Ямала“. Мы точно настроены сделать это событие регулярным. Увидим российских звездочек. Также поступает много заявок из-за рубежа. В Арктике на Полярном круге такого еще не было», — рассказал губернатор, общаясь с журналистами. Участие в конкурсе примут музыканты от 16 до 30 лет в нескольких номинациям: фортепиано, скрипка, виолончель. В рамках конкурса именитые члены жюри со всего мира проведут мастер-классы для ямальцев. Финал мероприятия пройдет в окружной столице в городе Салехард.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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