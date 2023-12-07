07 декабря 2023

В Челябинске весной запустят речной трамвай. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повседневная жизнь, весна. Москва, корабль, судно, пирс, речной трамвай, теплоход, речной
Маршрут трамвая рассчитан на передвижение в центральной части города Фото:

Весной в Челябинске начнется движение экскурсионного речного трамвая. Как URA.RU рассказали в пресс-службе культурно-развлекательного комплекса «Мегаполис» (КРК), маршрут на реке Миасс рассчитан на центральную часть города.

«Весной 2024 года в Челябинске запустят речной трамвай. Он будет курсировать в центре города по реке Миасс. Посадка будет осуществляться на набережной возле КРК с оборудованного причала», — сообщили URA.RU в «Мегаполисе».

На этом причале в 2023 году уже запустили прокат катамаранов и лодок. Набережная благоустроена, поблизости расположены основные достопримечательности города.

Трамвай изготавливают по специальному заказу. Конструкция будет выполнена на трех поплавках, как у тримарана, с минимальной осадкой для заплывов по мелководью. Маршрут, отметили в КРК, будет безопасным и экологичным.

Особенностью трамвая станут экскурсии. Поездки будут сопровождаться рассказами об истории города от профессионального экскурсовода. Обзор с реки позволит пассажирам осмотреть достопримечательности. Увидеть их получится с новой для себя стороны.

Работа трамвая будет сопровождаться экскурсиями
Работа трамвая будет сопровождаться экскурсиями
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Весной в Челябинске начнется движение экскурсионного речного трамвая. Как URA.RU рассказали в пресс-службе культурно-развлекательного комплекса «Мегаполис» (КРК), маршрут на реке Миасс рассчитан на центральную часть города. «Весной 2024 года в Челябинске запустят речной трамвай. Он будет курсировать в центре города по реке Миасс. Посадка будет осуществляться на набережной возле КРК с оборудованного причала», — сообщили URA.RU в «Мегаполисе». На этом причале в 2023 году уже запустили прокат катамаранов и лодок. Набережная благоустроена, поблизости расположены основные достопримечательности города. Трамвай изготавливают по специальному заказу. Конструкция будет выполнена на трех поплавках, как у тримарана, с минимальной осадкой для заплывов по мелководью. Маршрут, отметили в КРК, будет безопасным и экологичным. Особенностью трамвая станут экскурсии. Поездки будут сопровождаться рассказами об истории города от профессионального экскурсовода. Обзор с реки позволит пассажирам осмотреть достопримечательности. Увидеть их получится с новой для себя стороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...