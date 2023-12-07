Весной в Челябинске начнется движение экскурсионного речного трамвая. Как URA.RU рассказали в пресс-службе культурно-развлекательного комплекса «Мегаполис» (КРК), маршрут на реке Миасс рассчитан на центральную часть города.
«Весной 2024 года в Челябинске запустят речной трамвай. Он будет курсировать в центре города по реке Миасс. Посадка будет осуществляться на набережной возле КРК с оборудованного причала», — сообщили URA.RU в «Мегаполисе».
На этом причале в 2023 году уже запустили прокат катамаранов и лодок. Набережная благоустроена, поблизости расположены основные достопримечательности города.
Трамвай изготавливают по специальному заказу. Конструкция будет выполнена на трех поплавках, как у тримарана, с минимальной осадкой для заплывов по мелководью. Маршрут, отметили в КРК, будет безопасным и экологичным.
Особенностью трамвая станут экскурсии. Поездки будут сопровождаться рассказами об истории города от профессионального экскурсовода. Обзор с реки позволит пассажирам осмотреть достопримечательности. Увидеть их получится с новой для себя стороны.
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