В Челябинске весной запустят речной трамвай. Фото

08 декабря 2023 в 13:35 Размер текста - 17 +

Маршрут трамвая рассчитан на передвижение в центральной части города Фото: Игорь Пантин © URA.RU Весной в Челябинске начнется движение экскурсионного речного трамвая. Как URA.RU рассказали в пресс-службе культурно-развлекательного комплекса «Мегаполис» (КРК), маршрут на реке Миасс рассчитан на центральную часть города. «Весной 2024 года в Челябинске запустят речной трамвай. Он будет курсировать в центре города по реке Миасс. Посадка будет осуществляться на набережной возле КРК с оборудованного причала», — сообщили URA.RU в «Мегаполисе». На этом причале в 2023 году уже запустили прокат катамаранов и лодок. Набережная благоустроена, поблизости расположены основные достопримечательности города. Трамвай изготавливают по специальному заказу. Конструкция будет выполнена на трех поплавках, как у тримарана, с минимальной осадкой для заплывов по мелководью. Маршрут, отметили в КРК, будет безопасным и экологичным. Особенностью трамвая станут экскурсии. Поездки будут сопровождаться рассказами об истории города от профессионального экскурсовода. Обзор с реки позволит пассажирам осмотреть достопримечательности. Увидеть их получится с новой для себя стороны. Работа трамвая будет сопровождаться экскурсиями Фото: пресс-служба КРК «Мегаполис»

Весной в Челябинске начнется движение экскурсионного речного трамвая. Как URA.RU рассказали в пресс-службе культурно-развлекательного комплекса «Мегаполис» (КРК), маршрут на реке Миасс рассчитан на центральную часть города. «Весной 2024 года в Челябинске запустят речной трамвай. Он будет курсировать в центре города по реке Миасс. Посадка будет осуществляться на набережной возле КРК с оборудованного причала», — сообщили URA.RU в «Мегаполисе». На этом причале в 2023 году уже запустили прокат катамаранов и лодок. Набережная благоустроена, поблизости расположены основные достопримечательности города. Трамвай изготавливают по специальному заказу. Конструкция будет выполнена на трех поплавках, как у тримарана, с минимальной осадкой для заплывов по мелководью. Маршрут, отметили в КРК, будет безопасным и экологичным. Особенностью трамвая станут экскурсии. Поездки будут сопровождаться рассказами об истории города от профессионального экскурсовода. Обзор с реки позволит пассажирам осмотреть достопримечательности. Увидеть их получится с новой для себя стороны.