Политика В Кремле раскрыли содержание переговоров с арабским принцем Песков: разговор Путина и принца Саудовской Аравии был о конфликте в Газе 08 декабря 2023 в 14:41 Размер текста - 17 + Путин и принц Саудовской Аравии обсуждали конфликт Израиля и Палестины Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салман Аль Саудом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, рассказал, как прошла данная встреча. По его словам, были затронуты темы палестино-израильского конфликта и двусторонние отношения двух стран. «Основные вопросы были изложены в приветственном слове, которое прошло в узком составе. Обмен мнениями по палестино-израильскому конфликту, двусторонние отношения. Сверка часов по другим международным делам», — заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Он добавил, что предметный разговор проходил более двух часов в расширенном составе. В частности, обсуждались насущные проблемы и пути их решения. Путин встречался с арабским принцем 6 декабря. Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салман Аль Саудом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, рассказал, как прошла данная встреча. По его словам, были затронуты темы палестино-израильского конфликта и двусторонние отношения двух стран. «Основные вопросы были изложены в приветственном слове, которое прошло в узком составе. Обмен мнениями по палестино-израильскому конфликту, двусторонние отношения. Сверка часов по другим международным делам», — заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Он добавил, что предметный разговор проходил более двух часов в расширенном составе. В частности, обсуждались насущные проблемы и пути их решения. Путин встречался с арабским принцем 6 декабря. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям