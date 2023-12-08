В Кремле раскрыли содержание переговоров с арабским принцем

Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салман Аль Саудом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, рассказал, как прошла данная встреча. По его словам, были затронуты темы палестино-израильского конфликта и двусторонние отношения двух стран.
«Основные вопросы были изложены в приветственном слове, которое прошло в узком составе. Обмен мнениями по палестино-израильскому конфликту, двусторонние отношения. Сверка часов по другим международным делам», — заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Он добавил, что предметный разговор проходил более двух часов в расширенном составе. В частности, обсуждались насущные проблемы и пути их решения. Путин встречался с арабским принцем 6 декабря.
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