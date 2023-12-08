Песков ответил на вопрос о высказываниях Кэмерона

Песков: Запад пускается на все ухищрения, чтобы убедить своих парламентариев

08 декабря 2023 в 14:52 Размер текста - 17 +

Запад предпринимает всевозможные меры, чтобы убедить своих парламентариев, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Западные политики пускаются на все ухищрения лишь бы убедить своих парламентариев. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о высказываниях главы британского МИД Дэвида Кэмерона, что Россия не остановится на Украине. «Я не думаю, что их нужно комментировать. Сейчас таких слов много, пускаются на все ухищрения, лишь бы своих парламентариев убедить голосовать за дальнейшее выделение денег», — сказал Дмитрий Песков. Ранее Кэмерон заявлял, что Россия и президент РФ Владимир Путин якобы могут захотеть получить больше, если их не остановить на Украине. Он также говорил, что это якобы грозит не только европейской, но и американской безопасности.

Западные политики пускаются на все ухищрения лишь бы убедить своих парламентариев. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о высказываниях главы британского МИД Дэвида Кэмерона, что Россия не остановится на Украине. «Я не думаю, что их нужно комментировать. Сейчас таких слов много, пускаются на все ухищрения, лишь бы своих парламентариев убедить голосовать за дальнейшее выделение денег», — сказал Дмитрий Песков. Ранее Кэмерон заявлял, что Россия и президент РФ Владимир Путин якобы могут захотеть получить больше, если их не остановить на Украине. Он также говорил, что это якобы грозит не только европейской, но и американской безопасности.