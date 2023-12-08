Тюменский актер из «Слово пацана» снялся вместе с Коляном из «Реальных пацанов»

08 декабря 2023 в 17:04 Размер текста - 17 +

Четвертый эпизод сериала «Волшебный участок» объединил двух «пацанов» Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В четвертом эпизоде нашумевшего российского сериала «Волшебный участок», где главную роль исполняет Николай Наумов (Колян из сериала «Реальные пацаны»), снялся тюменец Лев Зулькарнаев, известный по роли первого плана в еще одном громком проекте «Слово пацана. Кровь на асфальте». Актера в одной из серий заметили тюменцы, рассказавшие об этом URA.RU. «В четвертой серии „Волшебного участка“ Лев Зулькарнаев сыграл упыря-вампира, а поймал его полицейский Леха, которого и играет Николай Наумов. Так объединились два актера, серия получилась очень интересная», — рассказали тюменцы URA.RU Показ сериала запустили в начале ноября. Он уже удостоился высокой оценки зрителей — рейтинг на сайте «Кинопоиск» составляет 8,1. У «Реальных пацанов» — 6,8, у сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» — 9,0.

В четвертом эпизоде нашумевшего российского сериала «Волшебный участок», где главную роль исполняет Николай Наумов (Колян из сериала «Реальные пацаны»), снялся тюменец Лев Зулькарнаев, известный по роли первого плана в еще одном громком проекте «Слово пацана. Кровь на асфальте». Актера в одной из серий заметили тюменцы, рассказавшие об этом URA.RU. «В четвертой серии „Волшебного участка“ Лев Зулькарнаев сыграл упыря-вампира, а поймал его полицейский Леха, которого и играет Николай Наумов. Так объединились два актера, серия получилась очень интересная», — рассказали тюменцы URA.RU Показ сериала запустили в начале ноября. Он уже удостоился высокой оценки зрителей — рейтинг на сайте «Кинопоиск» составляет 8,1. У «Реальных пацанов» — 6,8, у сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» — 9,0.