Тюменский актер из «Слово пацана» снялся вместе с Коляном из «Реальных пацанов»

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«Бал прессы». Награждение журналистов и ньюсмейкеров — лауреатов премии «Выбор прессы — 2017». Пермь, наумов николай
Четвертый эпизод сериала «Волшебный участок» объединил двух «пацанов» Фото:

В четвертом эпизоде нашумевшего российского сериала «Волшебный участок», где главную роль исполняет Николай Наумов (Колян из сериала «Реальные пацаны»), снялся тюменец Лев Зулькарнаев, известный по роли первого плана в еще одном громком проекте «Слово пацана. Кровь на асфальте». Актера в одной из серий заметили тюменцы, рассказавшие об этом URA.RU.

«В четвертой серии „Волшебного участка“ Лев Зулькарнаев сыграл упыря-вампира, а поймал его полицейский Леха, которого и играет Николай Наумов. Так объединились два актера, серия получилась очень интересная», — рассказали тюменцы URA.RU

Показ сериала запустили в начале ноября. Он уже удостоился высокой оценки зрителей — рейтинг на сайте «Кинопоиск» составляет 8,1. У «Реальных пацанов» — 6,8, у сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» — 9,0.

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В четвертом эпизоде нашумевшего российского сериала «Волшебный участок», где главную роль исполняет Николай Наумов (Колян из сериала «Реальные пацаны»), снялся тюменец Лев Зулькарнаев, известный по роли первого плана в еще одном громком проекте «Слово пацана. Кровь на асфальте». Актера в одной из серий заметили тюменцы, рассказавшие об этом URA.RU. «В четвертой серии „Волшебного участка“ Лев Зулькарнаев сыграл упыря-вампира, а поймал его полицейский Леха, которого и играет Николай Наумов. Так объединились два актера, серия получилась очень интересная», — рассказали тюменцы URA.RU Показ сериала запустили в начале ноября. Он уже удостоился высокой оценки зрителей — рейтинг на сайте «Кинопоиск» составляет 8,1. У «Реальных пацанов» — 6,8, у сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» — 9,0.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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