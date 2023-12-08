Песков: россияне не стали молчать о своих чувствах к Путину

09 декабря 2023 в 00:11 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что россияне сплотились вокруг Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жители России объединились вокруг президента Владимира Путина и открыто говорят о своих чувствах к нему. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1». «Люди консолидировались вокруг своего президента, и они не хотят молчать о своих чувствах, о своем желании поддержать Путина. Они говорят об этом, пишут об этом», — заявил Песков в эфире. По словам Пескова, это то, чего не было на предыдущих прямых линиях. Путин ответит на вопросы россиян в рамках онлайн-трансляции 14 декабря. В ходе недавнего соцопроса выяснилось, что 78,5% респондентов заявили о своем доверии Путину. Всероссийский опрос проходил с 27 ноября по 3 декабря, были опрошены 1600 респондентов в возрасте более 18 лет, передает RT.

Жители России объединились вокруг президента Владимира Путина и открыто говорят о своих чувствах к нему. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1». «Люди консолидировались вокруг своего президента, и они не хотят молчать о своих чувствах, о своем желании поддержать Путина. Они говорят об этом, пишут об этом», — заявил Песков в эфире. По словам Пескова, это то, чего не было на предыдущих прямых линиях. Путин ответит на вопросы россиян в рамках онлайн-трансляции 14 декабря. В ходе недавнего соцопроса выяснилось, что 78,5% респондентов заявили о своем доверии Путину. Всероссийский опрос проходил с 27 ноября по 3 декабря, были опрошены 1600 респондентов в возрасте более 18 лет, передает RT.