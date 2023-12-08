08 декабря 2023

Песков: россияне не стали молчать о своих чувствах к Путину

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Песков заявил, что россияне сплотились вокруг Путина Фото:

Жители России объединились вокруг президента Владимира Путина и открыто говорят о своих чувствах к нему. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1».

«Люди консолидировались вокруг своего президента, и они не хотят молчать о своих чувствах, о своем желании поддержать Путина. Они говорят об этом, пишут об этом», — заявил Песков в эфире.

По словам Пескова, это то, чего не было на предыдущих прямых линиях. Путин ответит на вопросы россиян в рамках онлайн-трансляции 14 декабря.

В ходе недавнего соцопроса выяснилось, что 78,5% респондентов заявили о своем доверии Путину. Всероссийский опрос проходил с 27 ноября по 3 декабря, были опрошены 1600 респондентов в возрасте более 18 лет, передает RT.

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Жители России объединились вокруг президента Владимира Путина и открыто говорят о своих чувствах к нему. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1». «Люди консолидировались вокруг своего президента, и они не хотят молчать о своих чувствах, о своем желании поддержать Путина. Они говорят об этом, пишут об этом», — заявил Песков в эфире. По словам Пескова, это то, чего не было на предыдущих прямых линиях. Путин ответит на вопросы россиян в рамках онлайн-трансляции 14 декабря. В ходе недавнего соцопроса выяснилось, что 78,5% респондентов заявили о своем доверии Путину. Всероссийский опрос проходил с 27 ноября по 3 декабря, были опрошены 1600 респондентов в возрасте более 18 лет, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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