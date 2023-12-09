Армия и оружие Минобороны РФ сообщило о применении вертолетов Ка-52М в зоне СВО 10 декабря 2023 в 07:42 Размер текста - 17 + ВС РФ используют обновленные вертолеты Ка-52М Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные впервые применили модернизированные вертолеты Ка-52М в зоне спецоперации на Украине и поразили позиции украинских сил на донецком направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ. «Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М <…> нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника [Вооруженные силы Украины] на донецком направлении», — подчеркнули в военном ведомстве. Удар по противнику был нанесен при поддержке авиации и сухопутных войск. Модернизированный вертолет Ка-52М имеет обновленный навигационный комплекс, усиленные шасси, а также расширенное вооружение. Вертолеты армейской авиации ВС РФ поражают позиции ВСУ на нескольких направлениях, передает «Ридус». Российские военные впервые применили модернизированные вертолеты Ка-52М в зоне спецоперации на Украине и поразили позиции украинских сил на донецком направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ. «Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М <…> нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника [Вооруженные силы Украины] на донецком направлении», — подчеркнули в военном ведомстве. Удар по противнику был нанесен при поддержке авиации и сухопутных войск. Модернизированный вертолет Ка-52М имеет обновленный навигационный комплекс, усиленные шасси, а также расширенное вооружение. Вертолеты армейской авиации ВС РФ поражают позиции ВСУ на нескольких направлениях, передает «Ридус». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям