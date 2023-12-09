09 декабря 2023

Минобороны РФ сообщило о применении вертолетов Ка-52М в зоне СВО

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Генеральная репетиция Парада Победы-2022 на Красной площади . Москва, вертолет, армия, военные, авиация, самолет, ввс, ка-52, воздушный парад, вкс россии, ка52, ка 52
ВС РФ используют обновленные вертолеты Ка-52М Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные впервые применили модернизированные вертолеты Ка-52М в зоне спецоперации на Украине и поразили позиции украинских сил на донецком направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М <…> нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника [Вооруженные силы Украины] на донецком направлении», — подчеркнули в военном ведомстве. Удар по противнику был нанесен при поддержке авиации и сухопутных войск.

Модернизированный вертолет Ка-52М имеет обновленный навигационный комплекс, усиленные шасси, а также расширенное вооружение. Вертолеты армейской авиации ВС РФ поражают позиции ВСУ на нескольких направлениях, передает «Ридус».

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Российские военные впервые применили модернизированные вертолеты Ка-52М в зоне спецоперации на Украине и поразили позиции украинских сил на донецком направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ. «Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М <…> нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника [Вооруженные силы Украины] на донецком направлении», — подчеркнули в военном ведомстве. Удар по противнику был нанесен при поддержке авиации и сухопутных войск. Модернизированный вертолет Ка-52М имеет обновленный навигационный комплекс, усиленные шасси, а также расширенное вооружение. Вертолеты армейской авиации ВС РФ поражают позиции ВСУ на нескольких направлениях, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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