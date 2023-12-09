Минобороны РФ сообщило о применении вертолетов Ка-52М в зоне СВО

Российские военные впервые применили модернизированные вертолеты Ка-52М в зоне спецоперации на Украине и поразили позиции украинских сил на донецком направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М <…> нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника [Вооруженные силы Украины] на донецком направлении», — подчеркнули в военном ведомстве. Удар по противнику был нанесен при поддержке авиации и сухопутных войск.
Модернизированный вертолет Ка-52М имеет обновленный навигационный комплекс, усиленные шасси, а также расширенное вооружение. Вертолеты армейской авиации ВС РФ поражают позиции ВСУ на нескольких направлениях, передает «Ридус».
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.