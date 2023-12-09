Общество Здоровье Диетолог дала советы по питанию в праздничные дни Диетолог Дельгадо: в праздники во время еды нужно избегать обезвоживания 10 декабря 2023 в 10:30 Размер текста - 17 + Перед новогодними праздниками нужно составить план питания, дала совет Андреа Дельгадо Фото: Анна Майорова © URA.RU Новый год принято отмечать за праздничным столом с большим количеством еды. Американский диетолог Андреа Дельгадо рассказала, что перед застольем стоит определить примерный план питания и избегать обезвоживания. «Не корите себя за лишнюю порцию салата или шоколадных конфет. Но составьте примерный план питания для следующей вечеринки. <…> Также необходимо не забывать пить простую воду», — рассказала Андреа Дельгадо в разговоре с «Ридус». Помимо этого она посоветовала не садиться на диету перед праздниками. Клинический психолог Денис Долгов рассказал, что переедание может привести к расстройству пищевого поведения. Он посоветовал переставать есть, когда настигает чувство насыщения. Новый год принято отмечать за праздничным столом с большим количеством еды. Американский диетолог Андреа Дельгадо рассказала, что перед застольем стоит определить примерный план питания и избегать обезвоживания. «Не корите себя за лишнюю порцию салата или шоколадных конфет. Но составьте примерный план питания для следующей вечеринки. <…> Также необходимо не забывать пить простую воду», — рассказала Андреа Дельгадо в разговоре с «Ридус». Помимо этого она посоветовала не садиться на диету перед праздниками. Клинический психолог Денис Долгов рассказал, что переедание может привести к расстройству пищевого поведения. Он посоветовал переставать есть, когда настигает чувство насыщения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям