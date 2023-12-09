09 декабря 2023

Диетолог дала советы по питанию в праздничные дни

Диетолог Дельгадо: в праздники во время еды нужно избегать обезвоживания
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Традиционный Новогодний вечер для представителей Средств Массовой Информации. Екатеринбург, консервы, шпроты, русская кухня, фуршет, новогодний стол
Перед новогодними праздниками нужно составить план питания, дала совет Андреа Дельгадо Фото:

Новый год принято отмечать за праздничным столом с большим количеством еды. Американский диетолог Андреа Дельгадо рассказала, что перед застольем стоит определить примерный план питания и избегать обезвоживания.

«Не корите себя за лишнюю порцию салата или шоколадных конфет. Но составьте примерный план питания для следующей вечеринки. <…> Также необходимо не забывать пить простую воду», — рассказала Андреа Дельгадо в разговоре с «Ридус». Помимо этого она посоветовала не садиться на диету перед праздниками.

Клинический психолог Денис Долгов рассказал, что переедание может привести к расстройству пищевого поведения. Он посоветовал переставать есть, когда настигает чувство насыщения.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новый год принято отмечать за праздничным столом с большим количеством еды. Американский диетолог Андреа Дельгадо рассказала, что перед застольем стоит определить примерный план питания и избегать обезвоживания. «Не корите себя за лишнюю порцию салата или шоколадных конфет. Но составьте примерный план питания для следующей вечеринки. <…> Также необходимо не забывать пить простую воду», — рассказала Андреа Дельгадо в разговоре с «Ридус». Помимо этого она посоветовала не садиться на диету перед праздниками. Клинический психолог Денис Долгов рассказал, что переедание может привести к расстройству пищевого поведения. Он посоветовал переставать есть, когда настигает чувство насыщения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...