02 декабря 2023

Психолог объяснил, чем грозит переедание

Психолог Долгов: переедание вызовет лишний вес и ожирение
© Служба новостей «URA.RU»
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Пищу следует принимать медленно, не отвлекаясь и сосредоточено Фото:

Переедание может привести к расстройству пищевого поведения, лишнему весу и ожирению. Советом, как избавиться от вредной привычки, поделился кандидат медицинских наук, клинический психолог Денис Долгов.

«Базовый закон — есть нужно до насыщения. Как только чувство насыщения наступило — все, нужно остановиться. А последствия переедания всем известны: лишний вес на каком-то этапе, ожирение, расстройство пищевого поведения и так далее», — заявил Денис Долгов радио Sputnik.

Пищу следует принимать медленно, не отвлекаясь и сосредоточено, считает психолог. В этот момент нужно уловить чувство насыщения, иначе центр голода возбуждается повторно. Человек начинает просить добавки, что приводит к перееданию.

Переедание шашлыком грозит человеку развитием панкреатита и холецистита, что может привести к хирургическому вмешательству, рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. А сладкое может привести к нарушению работы организма и недомоганию, которое называют углеводным похмельем, добавила нутрициолог Татьяна Жаровская.

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Переедание может привести к расстройству пищевого поведения, лишнему весу и ожирению. Советом, как избавиться от вредной привычки, поделился кандидат медицинских наук, клинический психолог Денис Долгов. «Базовый закон — есть нужно до насыщения. Как только чувство насыщения наступило — все, нужно остановиться. А последствия переедания всем известны: лишний вес на каком-то этапе, ожирение, расстройство пищевого поведения и так далее», — заявил Денис Долгов радио Sputnik. Пищу следует принимать медленно, не отвлекаясь и сосредоточено, считает психолог. В этот момент нужно уловить чувство насыщения, иначе центр голода возбуждается повторно. Человек начинает просить добавки, что приводит к перееданию. Переедание шашлыком грозит человеку развитием панкреатита и холецистита, что может привести к хирургическому вмешательству, рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. А сладкое может привести к нарушению работы организма и недомоганию, которое называют углеводным похмельем, добавила нутрициолог Татьяна Жаровская.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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