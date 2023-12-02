Общество Здоровье Психолог объяснил, чем грозит переедание Психолог Долгов: переедание вызовет лишний вес и ожирение 03 декабря 2023 в 06:41 Размер текста - 17 + Пищу следует принимать медленно, не отвлекаясь и сосредоточено Фото: Александр Мамаев © URA.RU Переедание может привести к расстройству пищевого поведения, лишнему весу и ожирению. Советом, как избавиться от вредной привычки, поделился кандидат медицинских наук, клинический психолог Денис Долгов. «Базовый закон — есть нужно до насыщения. Как только чувство насыщения наступило — все, нужно остановиться. А последствия переедания всем известны: лишний вес на каком-то этапе, ожирение, расстройство пищевого поведения и так далее», — заявил Денис Долгов радио Sputnik . Пищу следует принимать медленно, не отвлекаясь и сосредоточено, считает психолог. В этот момент нужно уловить чувство насыщения, иначе центр голода возбуждается повторно. Человек начинает просить добавки, что приводит к перееданию. Переедание шашлыком грозит человеку развитием панкреатита и холецистита, что может привести к хирургическому вмешательству, рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. А сладкое может привести к нарушению работы организма и недомоганию, которое называют углеводным похмельем, добавила нутрициолог Татьяна Жаровская. Переедание может привести к расстройству пищевого поведения, лишнему весу и ожирению. Советом, как избавиться от вредной привычки, поделился кандидат медицинских наук, клинический психолог Денис Долгов. «Базовый закон — есть нужно до насыщения. Как только чувство насыщения наступило — все, нужно остановиться. А последствия переедания всем известны: лишний вес на каком-то этапе, ожирение, расстройство пищевого поведения и так далее», — заявил Денис Долгов радио Sputnik. Пищу следует принимать медленно, не отвлекаясь и сосредоточено, считает психолог. В этот момент нужно уловить чувство насыщения, иначе центр голода возбуждается повторно. Человек начинает просить добавки, что приводит к перееданию. Переедание шашлыком грозит человеку развитием панкреатита и холецистита, что может привести к хирургическому вмешательству, рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. А сладкое может привести к нарушению работы организма и недомоганию, которое называют углеводным похмельем, добавила нутрициолог Татьяна Жаровская. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям