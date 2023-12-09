В ЕС предрекли ликвидацию НАТО из-за прихода Трампа к власти

NYT: Европа обеспокоена, что Трамп может уничтожить НАТО

10 декабря 2023 в 09:40 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп может уничтожить НАТО, выведя США из альянса Фото: Official White House / Andrea Hanks Европа обеспокоена тем, что если экс-президент США Дональд Трамп вновь станет американским лидером, то он развалит НАТО. Об этом заявил бывший верховный главнокомандующий альянса Джеймс Ставридис. «В [Евросоюзе] существуют большие опасения, что второе президентство Трампа приведет к фактическому выводу Соединенных Штатов из НАТО», — подчеркнул Джеймс Ставридис, передает The New York Times. Авторы материала ссылаются и на других европейских представителей, которые считают, что уход США из НАТО приведет к полному уничтожению Североатлантического альянса. При этом журналисты отмечают, что у дипломатов Евросоюза нет идей, как вести себя с Трампом, если тот придет к власти. В 2024 году в США пройдут президентские выборы. В гонке, несмотря на уголовные обвинения, участвует и Трамп. В настоящий момент у него наибольший рейтинг одобрения среди американского населения. Помимо того, что он хочет отказаться от помощи Украине, так еще и намерен значительно сократить участие американской стороны в НАТО. Опасения о том, что Трамп может вывести Вашингтон из НАТО выражали и в Пентагоне , передает Pravda.ru.

Европа обеспокоена тем, что если экс-президент США Дональд Трамп вновь станет американским лидером, то он развалит НАТО. Об этом заявил бывший верховный главнокомандующий альянса Джеймс Ставридис. «В [Евросоюзе] существуют большие опасения, что второе президентство Трампа приведет к фактическому выводу Соединенных Штатов из НАТО», — подчеркнул Джеймс Ставридис, передает The New York Times. Авторы материала ссылаются и на других европейских представителей, которые считают, что уход США из НАТО приведет к полному уничтожению Североатлантического альянса. При этом журналисты отмечают, что у дипломатов Евросоюза нет идей, как вести себя с Трампом, если тот придет к власти. В 2024 году в США пройдут президентские выборы. В гонке, несмотря на уголовные обвинения, участвует и Трамп. В настоящий момент у него наибольший рейтинг одобрения среди американского населения. Помимо того, что он хочет отказаться от помощи Украине, так еще и намерен значительно сократить участие американской стороны в НАТО. Опасения о том, что Трамп может вывести Вашингтон из НАТО выражали и в Пентагоне, передает Pravda.ru.