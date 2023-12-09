В ХМАО из-за аварии погибли четыре человека. Видео

10 декабря 2023 в 17:10 Размер текста - 17 +

В аварии погибли водитель и три пассажира Kia Фото: Илья Московец © URA.RU В Нижневартовском районе (ХМАО) произошло ДТП, в котором погибли водитель и три пассажира одной из машин. Об этом журналисту URA.RU сообщила пресс-служба УГИБДД по ХМАО. «На 44 км трассы Нижневартовск — Радужный 10 декабря около 04:45 произошло столкновение двух транспортных средств: УАЗ и Kia Rio. По предварительным данным, водитель УАЗ допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения. В результате происшествия погиб водитель Kia и три его пассажира», — рассказала пресс-служба журналисту URA.RU. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

В Нижневартовском районе (ХМАО) произошло ДТП, в котором погибли водитель и три пассажира одной из машин. Об этом журналисту URA.RU сообщила пресс-служба УГИБДД по ХМАО. «На 44 км трассы Нижневартовск — Радужный 10 декабря около 04:45 произошло столкновение двух транспортных средств: УАЗ и Kia Rio. По предварительным данным, водитель УАЗ допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения. В результате происшествия погиб водитель Kia и три его пассажира», — рассказала пресс-служба журналисту URA.RU. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.