09 декабря 2023
08 декабря 2023

В ХМАО из-за аварии погибли четыре человека. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Колодец, куда провалился подросток. Екатеринбург, снег, зима, дтп, легковой автомобиль, kia rio, kia, поврежденный автомобиль, последствия дтп
В аварии погибли водитель и три пассажира Kia Фото:

В Нижневартовском районе (ХМАО) произошло ДТП, в котором погибли водитель и три пассажира одной из машин. Об этом журналисту URA.RU сообщила пресс-служба УГИБДД по ХМАО.

«На 44 км трассы Нижневартовск — Радужный 10 декабря около 04:45 произошло столкновение двух транспортных средств: УАЗ и Kia Rio. По предварительным данным, водитель УАЗ допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения. В результате происшествия погиб водитель Kia и три его пассажира», — рассказала пресс-служба журналисту URA.RU. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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В Нижневартовском районе (ХМАО) произошло ДТП, в котором погибли водитель и три пассажира одной из машин. Об этом журналисту URA.RU сообщила пресс-служба УГИБДД по ХМАО. «На 44 км трассы Нижневартовск — Радужный 10 декабря около 04:45 произошло столкновение двух транспортных средств: УАЗ и Kia Rio. По предварительным данным, водитель УАЗ допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения. В результате происшествия погиб водитель Kia и три его пассажира», — рассказала пресс-служба журналисту URA.RU. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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