В Британии заявили о начале войны за власть на Украине

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The Times: у Зеленского начались проблемы из-за ослабления помощи США

10 декабря 2023 в 17:45 Размер текста - 17 +

У Владимира Зеленского и Валерия Залужного разлад Фото: Официальный сайт президента Украины На фоне ослабления военной помощи со стороны США у украинского президента Владимира Зеленского начались проблемы из-за внутриполитической борьбы в стране. Об этом сообщили в The Times. «Финансирование со стороны США имеет решающее значение, но многие из наиболее насущных проблем Зеленского могут быть гораздо ближе к его дому, поскольку есть признаки прекращения политического перемирия в нестабильной политической системе Украины, которое сохранялось после начала спецоперации РФ», — говорится в материале. Авторы статьи напомнили обвинение мэра Киева Виталия Кличко в том, что Зеленский ведет себя как диктатор и «активно движется к авторитаризму». В материале отметили, что комментарии Кличко вызвали тревогу после того, как он подтвердил заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, что на фронте у украинской армии патовая ситуация. Это спровоцировало между Зеленским и Залужным разлад. Авторы статьи подчеркнули, что на данный момент главнокомандующий ВСУ намного популярнее, чем украинский президент. Ранее мэр Киева заявил, что Залужный сказал правду о патовой ситуации на фронте для ВСУ. Обозреватель издания Advance Д. Марьянович сообщил, что военные неудачи и проблемы с получением западной помощи привели к тому, что в Киеве началась «неопределенная ситуация», передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На фоне ослабления военной помощи со стороны США у украинского президента Владимира Зеленского начались проблемы из-за внутриполитической борьбы в стране. Об этом сообщили в The Times. «Финансирование со стороны США имеет решающее значение, но многие из наиболее насущных проблем Зеленского могут быть гораздо ближе к его дому, поскольку есть признаки прекращения политического перемирия в нестабильной политической системе Украины, которое сохранялось после начала спецоперации РФ», — говорится в материале. Авторы статьи напомнили обвинение мэра Киева Виталия Кличко в том, что Зеленский ведет себя как диктатор и «активно движется к авторитаризму». В материале отметили, что комментарии Кличко вызвали тревогу после того, как он подтвердил заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, что на фронте у украинской армии патовая ситуация. Это спровоцировало между Зеленским и Залужным разлад. Авторы статьи подчеркнули, что на данный момент главнокомандующий ВСУ намного популярнее, чем украинский президент. Ранее мэр Киева заявил, что Залужный сказал правду о патовой ситуации на фронте для ВСУ. Обозреватель издания Advance Д. Марьянович сообщил, что военные неудачи и проблемы с получением западной помощи привели к тому, что в Киеве началась «неопределенная ситуация», передает телеканал 360.