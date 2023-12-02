Кличко: Залужный сказал правду о патовой ситуации на фронте для ВСУ

03 декабря 2023 в 12:31 Размер текста - 17 +

Виталий Кличко поддержал Валерия Залужного Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главком ВСУ Валерий Залужный был прав насчет патовой ситуации на фронте. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, украинские политики больше не могут скрывать это. «Он сказал правду. Иногда люди не хотят слышать правду. Но в конечном счете он несет ответственность. Он объяснил и обосновал, каково положение сегодня. Разумеется, мы можем эйфорически лгать своему народу и нашим партнерам. Но вечно делать это не получится», — высказался Виталий Кличко, его слова приводит швейцарская газета 20 Minuten . Он также раскритиковал тех, кто негативно отреагировал на слова Залужного. В начале ноября Залужный заявил, что военный конфликт зашел в тупик. Он отметил, что ВСУ можно надеяться только на технологический скачок, пишет RT. Однако президент Украины Владимир Зеленский оказался иного мнения. Он придерживался его до начала декабря. После этой даты глава Украины объявил о создании укрепленной линии обороны от Донбасса до Западной Украины. Командир добровольческого движения «Русский Легион», участник СВО Сергей Фомченков рассказал URA.RU заявил, что на реализацию этого плана уйдет около трех месяцев.

Главком ВСУ Валерий Залужный был прав насчет патовой ситуации на фронте. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, украинские политики больше не могут скрывать это. «Он сказал правду. Иногда люди не хотят слышать правду. Но в конечном счете он несет ответственность. Он объяснил и обосновал, каково положение сегодня. Разумеется, мы можем эйфорически лгать своему народу и нашим партнерам. Но вечно делать это не получится», — высказался Виталий Кличко, его слова приводит швейцарская газета 20 Minuten. Он также раскритиковал тех, кто негативно отреагировал на слова Залужного. В начале ноября Залужный заявил, что военный конфликт зашел в тупик. Он отметил, что ВСУ можно надеяться только на технологический скачок, пишет RT. Однако президент Украины Владимир Зеленский оказался иного мнения. Он придерживался его до начала декабря. После этой даты глава Украины объявил о создании укрепленной линии обороны от Донбасса до Западной Украины. Командир добровольческого движения «Русский Легион», участник СВО Сергей Фомченков рассказал URA.RU заявил, что на реализацию этого плана уйдет около трех месяцев.