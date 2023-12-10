В ХМАО ритуальщики закупают элитные гробы с крестами Версаче

11 декабря 2023 в 15:52 Размер текста - 17 +

на закупку гробов планируют потратить 3,6 млн рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска «Производственный ремонтно-эксплуатационный трест № 3» объявил торги на закупку элитных гробов. Информация об этом была опубликована на портале госзакупок. «Поставщик обязуется поставить и передать товары ритуального назначения (гробы элитные) по наименованиям с качественными, эксплуатационными, функциональными и техническими характеристиками товара согласно спецификации. Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида товара, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении», — указано в договоре на сайте госзакупок. Согласно спецификации «ПРЭТ №3», необходимо закупить 275 гробов из 11 разных коллекций. МУП намерен потратить на эти цели 3,6 млн рублей. В спецификации также подробно указаны характеристики закупаемых гробов. В ней точно указано, какой и для какого гроба должен быть использован материал, толщина стенок и даже какой узор должен быть на крышке. «Гроб элитный лакированный „Ажурный Крест Версаче“ — 35 штук. Изготовлен из ЛМДФ толщиной 16 мм, сосны в форме шестигранника. По домовине идет декоративный декор толщиной 16 мм. На крышке гроба наличие декоративной рамки. Сверху гроб покрывается итальянским полиэфирным лаком. Крышка гроба и днище упакованы в пленку ПВХ. Между крышкой гроба и днищем прокладывающий материал в виде изофлекса», — указано в спецификации. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия в ХМАО ищет покупателей на несуществующее жилье. Администрация села Сосновка (ХМАО) объявила аукцион на приобретение в муниципальную собственность жилого помещения, которое еще планируют построить. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска «Производственный ремонтно-эксплуатационный трест № 3» объявил торги на закупку элитных гробов. Информация об этом была опубликована на портале госзакупок. «Поставщик обязуется поставить и передать товары ритуального назначения (гробы элитные) по наименованиям с качественными, эксплуатационными, функциональными и техническими характеристиками товара согласно спецификации. Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида товара, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении», — указано в договоре на сайте госзакупок. Согласно спецификации «ПРЭТ №3», необходимо закупить 275 гробов из 11 разных коллекций. МУП намерен потратить на эти цели 3,6 млн рублей. В спецификации также подробно указаны характеристики закупаемых гробов. В ней точно указано, какой и для какого гроба должен быть использован материал, толщина стенок и даже какой узор должен быть на крышке. «Гроб элитный лакированный „Ажурный Крест Версаче“ — 35 штук. Изготовлен из ЛМДФ толщиной 16 мм, сосны в форме шестигранника. По домовине идет декоративный декор толщиной 16 мм. На крышке гроба наличие декоративной рамки. Сверху гроб покрывается итальянским полиэфирным лаком. Крышка гроба и днище упакованы в пленку ПВХ. Между крышкой гроба и днищем прокладывающий материал в виде изофлекса», — указано в спецификации. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия в ХМАО ищет покупателей на несуществующее жилье. Администрация села Сосновка (ХМАО) объявила аукцион на приобретение в муниципальную собственность жилого помещения, которое еще планируют построить.