Погиб еще один воевавший на стороне ВСУ актер из «Возвращения Мухтара»

11 декабря 2023 в 16:14 Размер текста - 17 +

На фронте погиб Андрей Павленко Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зоне СВО погиб украинский актер театра и кино Андрей Павленко, известный по сериалу «Возвращение Мухтара». Об этом рассказала его супруга Дарья Орехова. «Павленко скончался на фронте», — написала Орехова в своих социальных сетях. Подробности инцидента не разглашаются. Орехова заявила, что организация похорон актера будет объявлена позднее. Андрей Павленко присоединился к ВСУ и погиб в зоне боевых действий. Помимо сериала «Возвращение Мухтара» актер также снялся в нескольких других проектах, включая «Ментовские войны. Одесса» и фильм «По законам военного времени — 2». Павленко окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого и работал в киевских театрах. Ранее скончался актер Василий Кухарский, который также участвовал в боевых действиях на стороне украинской армии. Киевский академический драмтеатр на Подоле, где Кухарский работал с 2008 года, подтвердил его смерть. Актер исполнил роли в 38 проектах, включая сериалы «Возвращение Мухтара» и «Ментовские войны».

В зоне СВО погиб украинский актер театра и кино Андрей Павленко, известный по сериалу «Возвращение Мухтара». Об этом рассказала его супруга Дарья Орехова. «Павленко скончался на фронте», — написала Орехова в своих социальных сетях. Подробности инцидента не разглашаются. Орехова заявила, что организация похорон актера будет объявлена позднее. Андрей Павленко присоединился к ВСУ и погиб в зоне боевых действий. Помимо сериала «Возвращение Мухтара» актер также снялся в нескольких других проектах, включая «Ментовские войны. Одесса» и фильм «По законам военного времени — 2». Павленко окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого и работал в киевских театрах. Ранее скончался актер Василий Кухарский, который также участвовал в боевых действиях на стороне украинской армии. Киевский академический драмтеатр на Подоле, где Кухарский работал с 2008 года, подтвердил его смерть. Актер исполнил роли в 38 проектах, включая сериалы «Возвращение Мухтара» и «Ментовские войны».