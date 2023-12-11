Погиб еще один воевавший на стороне ВСУ актер из «Возвращения Мухтара»

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На фронте погиб Андрей Павленко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне СВО погиб украинский актер театра и кино Андрей Павленко, известный по сериалу «Возвращение Мухтара». Об этом рассказала его супруга Дарья Орехова.

«Павленко скончался на фронте», — написала Орехова в своих социальных сетях. Подробности инцидента не разглашаются. Орехова заявила, что организация похорон актера будет объявлена позднее. Андрей Павленко присоединился к ВСУ и погиб в зоне боевых действий.

Помимо сериала «Возвращение Мухтара» актер также снялся в нескольких других проектах, включая «Ментовские войны. Одесса» и фильм «По законам военного времени — 2». Павленко окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого и работал в киевских театрах.

Ранее скончался актер Василий Кухарский, который также участвовал в боевых действиях на стороне украинской армии. Киевский академический драмтеатр на Подоле, где Кухарский работал с 2008 года, подтвердил его смерть. Актер исполнил роли в 38 проектах, включая сериалы «Возвращение Мухтара» и «Ментовские войны».

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В зоне СВО погиб украинский актер театра и кино Андрей Павленко, известный по сериалу «Возвращение Мухтара». Об этом рассказала его супруга Дарья Орехова. «Павленко скончался на фронте», — написала Орехова в своих социальных сетях. Подробности инцидента не разглашаются. Орехова заявила, что организация похорон актера будет объявлена позднее. Андрей Павленко присоединился к ВСУ и погиб в зоне боевых действий. Помимо сериала «Возвращение Мухтара» актер также снялся в нескольких других проектах, включая «Ментовские войны. Одесса» и фильм «По законам военного времени — 2». Павленко окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого и работал в киевских театрах. Ранее скончался актер Василий Кухарский, который также участвовал в боевых действиях на стороне украинской армии. Киевский академический драмтеатр на Подоле, где Кухарский работал с 2008 года, подтвердил его смерть. Актер исполнил роли в 38 проектах, включая сериалы «Возвращение Мухтара» и «Ментовские войны».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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