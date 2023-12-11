В ХМАО открывают два новых автозимника

11 декабря 2023 в 19:39 Размер текста - 17 +

Автозимник до Троицы начнет работать с 12 декабря Фото: Александр Елизаров © URA.RU В ХМАО с 12 декабря начнет функционировать еще один автозимник. Информация об этом была опубликована в tg-канале Стройкомплекс Югры. «11 декабря прошла приемочная комиссия автозимника Белогорье — Луговской — Троица и ледовой переправы через протоку Ендырская. Ввод в эксплуатацию запланирован на 12 декабря», — указано в посте. Общая протяженность дороги и переправы составит 20 километров. Движение будет разрешено автомобилям с массой до 15 тонн. «Раннее в эксплуатацию ввели 2 автозимника Ханты-Мансийск — Талинка — Белогорье и Былино — Зайцева речка. Кроме этого, в ближайшее время планируется открыть движения по автозимнику Троица — Елизарово», — сказано в посте. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО запустили первый автозимник Ханты-Мансийск — Талинка до Белогорья. Движение по нему открыли в первых числах декабря.

В ХМАО с 12 декабря начнет функционировать еще один автозимник. Информация об этом была опубликована в tg-канале Стройкомплекс Югры. «11 декабря прошла приемочная комиссия автозимника Белогорье — Луговской — Троица и ледовой переправы через протоку Ендырская. Ввод в эксплуатацию запланирован на 12 декабря», — указано в посте. Общая протяженность дороги и переправы составит 20 километров. Движение будет разрешено автомобилям с массой до 15 тонн. «Раннее в эксплуатацию ввели 2 автозимника Ханты-Мансийск — Талинка — Белогорье и Былино — Зайцева речка. Кроме этого, в ближайшее время планируется открыть движения по автозимнику Троица — Елизарово», — сказано в посте. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО запустили первый автозимник Ханты-Мансийск — Талинка до Белогорья. Движение по нему открыли в первых числах декабря.