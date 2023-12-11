Семью мигрантов, чьи дети потушили Вечный огонь в Петербурге, выдворят из РФ

11 декабря 2023 в 21:46 Размер текста - 17 +

Школьники вместе с родителями будут выдворены из России, заявили в МВД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Принято решение о выдворении из России школьников, которые бросали снежками в Вечный огонь в Красносельском районе Петербурга, а также их родителей. Об этом рассказали в МВД. «Школьников и их родителей, депортируют из России», — сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Там добавили, что все эти люди являются гражданами Узбекистана и находятся на российской территории без соответствующих документов. В Санкт-Петербурге были задержаны два школьника, которые забросали снегом Вечный огонь в Красном селе, передает A42. Депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил рассмотреть возможность высылки мигрантов и их детей за нарушение законов и традиций России. Он отметил случай задержания двух подростков из Узбекистана, которые потушили Вечный огонь в Петербурге. Депутат подчеркнул, что Россия не должна содержать и обслуживать людей, не уважающих ее традиции и устои.

Принято решение о выдворении из России школьников, которые бросали снежками в Вечный огонь в Красносельском районе Петербурга, а также их родителей. Об этом рассказали в МВД. «Школьников и их родителей, депортируют из России», — сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Там добавили, что все эти люди являются гражданами Узбекистана и находятся на российской территории без соответствующих документов. В Санкт-Петербурге были задержаны два школьника, которые забросали снегом Вечный огонь в Красном селе, передает A42. Депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил рассмотреть возможность высылки мигрантов и их детей за нарушение законов и традиций России. Он отметил случай задержания двух подростков из Узбекистана, которые потушили Вечный огонь в Петербурге. Депутат подчеркнул, что Россия не должна содержать и обслуживать людей, не уважающих ее традиции и устои.