Семью мигрантов, чьи дети потушили Вечный огонь в Петербурге, выдворят из РФ

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Акция «Защитим память героев» в честь 23 февраля. Курган, полицейский, полиция
Школьники вместе с родителями будут выдворены из России, заявили в МВД Фото:

Принято решение о выдворении из России школьников, которые бросали снежками в Вечный огонь в Красносельском районе Петербурга, а также их родителей. Об этом рассказали в МВД.

«Школьников и их родителей, депортируют из России», — сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Там добавили, что все эти люди являются гражданами Узбекистана и находятся на российской территории без соответствующих документов.

В Санкт-Петербурге были задержаны два школьника, которые забросали снегом Вечный огонь в Красном селе, передает A42. Депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил рассмотреть возможность высылки мигрантов и их детей за нарушение законов и традиций России. Он отметил случай задержания двух подростков из Узбекистана, которые потушили Вечный огонь в Петербурге. Депутат подчеркнул, что Россия не должна содержать и обслуживать людей, не уважающих ее традиции и устои.

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Принято решение о выдворении из России школьников, которые бросали снежками в Вечный огонь в Красносельском районе Петербурга, а также их родителей. Об этом рассказали в МВД. «Школьников и их родителей, депортируют из России», — сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Там добавили, что все эти люди являются гражданами Узбекистана и находятся на российской территории без соответствующих документов. В Санкт-Петербурге были задержаны два школьника, которые забросали снегом Вечный огонь в Красном селе, передает A42. Депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил рассмотреть возможность высылки мигрантов и их детей за нарушение законов и традиций России. Он отметил случай задержания двух подростков из Узбекистана, которые потушили Вечный огонь в Петербурге. Депутат подчеркнул, что Россия не должна содержать и обслуживать людей, не уважающих ее традиции и устои.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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