В ГД предложили выдворять мигрантов и их детей за пренебрежение традициями РФ

11 декабря 2023 в 18:35 Размер текста - 17 +

Мигранты должны уважать российские традиции и законы, заявил Александр Хинштейн Фото: Денис Моргунов © URA.RU Необходимо рассмотреть возможность высылки мигрантов и их детей за нарушение традиций Российской Федерации. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. «В планы нашей страны, не должно входить содержание и обслуживание людей, пренебрегающих традициями и устоями России», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он добавил, что в Петербурге были задержаны два подростка, которые потушили Вечный огонь, забросав его снегом. Оказалось, что нарушителями являются 10-летний и 14-летний братья из Узбекистана. Хинштейн удивился тому, что родители этих детей не считали нужным объяснить им законы и ценности страны, в которую они приехали. Следовательно, Россия не должна содержать и обслуживать людей, которые пренебрегают российскими ценностями. Это относится и к родителям, и к их детям, за которых они должны нести полную ответственность, заключил депутат. Президент России Владимир Путин заявил, что мигранты, совершающие экстремистские правонарушения, должны наказываться высылкой из России. Собянин предложил высылать мигрантов, нарушающих общественный порядок, для поддержания порядка в Москве. МВД, в свою очередь, объявило о возможной высылке иностранцев за нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения.

Необходимо рассмотреть возможность высылки мигрантов и их детей за нарушение традиций Российской Федерации. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. «В планы нашей страны, не должно входить содержание и обслуживание людей, пренебрегающих традициями и устоями России», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он добавил, что в Петербурге были задержаны два подростка, которые потушили Вечный огонь, забросав его снегом. Оказалось, что нарушителями являются 10-летний и 14-летний братья из Узбекистана. Хинштейн удивился тому, что родители этих детей не считали нужным объяснить им законы и ценности страны, в которую они приехали. Следовательно, Россия не должна содержать и обслуживать людей, которые пренебрегают российскими ценностями. Это относится и к родителям, и к их детям, за которых они должны нести полную ответственность, заключил депутат. Президент России Владимир Путин заявил, что мигранты, совершающие экстремистские правонарушения, должны наказываться высылкой из России. Собянин предложил высылать мигрантов, нарушающих общественный порядок, для поддержания порядка в Москве. МВД, в свою очередь, объявило о возможной высылке иностранцев за нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения.