Сотрудники курганской полиции переживают из-за возможной невыдачи новогодних премий. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к правоохранительным органам.
«Рядовые сотрудники полиции беспокоятся, что им могут не дать премий к Новому году», — сообщают источники. Полицейские обсуждают появившиеся слухи, что премии могут достаться лишь начальству.
Другие собеседники редакции из числа бывших полицейских отвергают подобные расклады. «Премии были всегда и всем, их размер зависит от звания и стажа. Этот год исключением не станет», — говорят они.
Ранее URA.RU сообщало, что пермским полицейским готовится к выплате новогодняя премия. Сотрудники без взысканий получат по 30 тысяч рублей.
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