Курганские полицейские ждут новогодних премий. Инсайд

14 декабря 2023 в 09:19 Размер текста - 17 +

В курганской полиции ждут премию к Новому году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники курганской полиции переживают из-за возможной невыдачи новогодних премий. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к правоохранительным органам. «Рядовые сотрудники полиции беспокоятся, что им могут не дать премий к Новому году», — сообщают источники. Полицейские обсуждают появившиеся слухи, что премии могут достаться лишь начальству. Другие собеседники редакции из числа бывших полицейских отвергают подобные расклады. «Премии были всегда и всем, их размер зависит от звания и стажа. Этот год исключением не станет», — говорят они. Ранее URA.RU сообщало, что пермским полицейским готовится к выплате новогодняя премия. Сотрудники без взысканий получат по 30 тысяч рублей.

Сотрудники курганской полиции переживают из-за возможной невыдачи новогодних премий. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к правоохранительным органам. «Рядовые сотрудники полиции беспокоятся, что им могут не дать премий к Новому году», — сообщают источники. Полицейские обсуждают появившиеся слухи, что премии могут достаться лишь начальству. Другие собеседники редакции из числа бывших полицейских отвергают подобные расклады. «Премии были всегда и всем, их размер зависит от звания и стажа. Этот год исключением не станет», — говорят они. Ранее URA.RU сообщало, что пермским полицейским готовится к выплате новогодняя премия. Сотрудники без взысканий получат по 30 тысяч рублей.