13 декабря 2023

Курганские полицейские ждут новогодних премий. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Сходка «ЧВК Редан». Курган, полиция, наряд полиции, гиперсити
В курганской полиции ждут премию к Новому году Фото:

Сотрудники курганской полиции переживают из-за возможной невыдачи новогодних премий. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к правоохранительным органам.

«Рядовые сотрудники полиции беспокоятся, что им могут не дать премий к Новому году», — сообщают источники. Полицейские обсуждают появившиеся слухи, что премии могут достаться лишь начальству.

Другие собеседники редакции из числа бывших полицейских отвергают подобные расклады. «Премии были всегда и всем, их размер зависит от звания и стажа. Этот год исключением не станет», — говорят они.

Ранее URA.RU сообщало, что пермским полицейским готовится к выплате новогодняя премия. Сотрудники без взысканий получат по 30 тысяч рублей.

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Сотрудники курганской полиции переживают из-за возможной невыдачи новогодних премий. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к правоохранительным органам. «Рядовые сотрудники полиции беспокоятся, что им могут не дать премий к Новому году», — сообщают источники. Полицейские обсуждают появившиеся слухи, что премии могут достаться лишь начальству. Другие собеседники редакции из числа бывших полицейских отвергают подобные расклады. «Премии были всегда и всем, их размер зависит от звания и стажа. Этот год исключением не станет», — говорят они. Ранее URA.RU сообщало, что пермским полицейским готовится к выплате новогодняя премия. Сотрудники без взысканий получат по 30 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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