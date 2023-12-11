Пермским полицейским выплатят премии к Новому году

Сотрудников краевого МВД премируют за неделю до праздника
Сотрудники ГУ МВД по Пермскому краю получат премии к Новому году. Деньги будут переведены на счета полицейских примерно за неделю до праздника. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«Всем сотрудникам краевого МВД, у которых нет взысканий, переведут примерно по 30 тысяч к Новому году. Премия придет традиционно за неделю до праздника», — рассказал собеседник агентства. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.
Ранее полицейских премировали к профессиональному празднику. Тогда сотрудники регионального МВД получили по 10 тысяч рублей.
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