Общество Выплаты и пенсии Пермским полицейским выплатят премии к Новому году 12 декабря 2023 в 08:48 Размер текста - 17 + Сотрудников краевого МВД премируют за неделю до праздника Фото: Анна Майорова © URA.RU Сотрудники ГУ МВД по Пермскому краю получат премии к Новому году. Деньги будут переведены на счета полицейских примерно за неделю до праздника. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Всем сотрудникам краевого МВД, у которых нет взысканий, переведут примерно по 30 тысяч к Новому году. Премия придет традиционно за неделю до праздника», — рассказал собеседник агентства. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. Ранее полицейских премировали к профессиональному празднику. Тогда сотрудники регионального МВД получили по 10 тысяч рублей. Сотрудники ГУ МВД по Пермскому краю получат премии к Новому году. Деньги будут переведены на счета полицейских примерно за неделю до праздника. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Всем сотрудникам краевого МВД, у которых нет взысканий, переведут примерно по 30 тысяч к Новому году. Премия придет традиционно за неделю до праздника», — рассказал собеседник агентства. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. Ранее полицейских премировали к профессиональному празднику. Тогда сотрудники регионального МВД получили по 10 тысяч рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям