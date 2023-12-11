11 декабря 2023

Пермским полицейским выплатят премии к Новому году

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие нового опорного пункта Отдела полиции № 4 в микрорайоне Академический. Екатеринбург, мвд, полиция, охрана правопорядка, правоохранительные органы
Сотрудников краевого МВД премируют за неделю до праздника Фото:

Сотрудники ГУ МВД по Пермскому краю получат премии к Новому году. Деньги будут переведены на счета полицейских примерно за неделю до праздника. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Всем сотрудникам краевого МВД, у которых нет взысканий, переведут примерно по 30 тысяч к Новому году. Премия придет традиционно за неделю до праздника», — рассказал собеседник агентства. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.

Ранее полицейских премировали к профессиональному празднику. Тогда сотрудники регионального МВД получили по 10 тысяч рублей.

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Сотрудники ГУ МВД по Пермскому краю получат премии к Новому году. Деньги будут переведены на счета полицейских примерно за неделю до праздника. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Всем сотрудникам краевого МВД, у которых нет взысканий, переведут примерно по 30 тысяч к Новому году. Премия придет традиционно за неделю до праздника», — рассказал собеседник агентства. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. Ранее полицейских премировали к профессиональному празднику. Тогда сотрудники регионального МВД получили по 10 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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