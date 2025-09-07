Путин обратился к российским армянам

Президент России Владимир Путин поздравил участников и гостей мероприятий, приуроченных к 25-летию образования Общероссийской общественной организации «Союз армян России» (САР). Соответствующее обращение главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля.
«Уважаемые друзья! Поздравляю вас со знаменательной датой — 25-летием образования Общероссийской общественной организации „Союз армян России“. Отрадно, что вы проводите последовательную работу, направленную на гармонизацию межнациональных отношений, интеграцию армянской диаспоры в российское общество», — говорится в поздравлении президента.
Путин подчеркнул, что благодаря деятельности САР реализуются культурные, образовательные и просветительские проекты, а также инициативы в сфере молодежной политики и патриотического воспитания. Президент отдельно отметил поддержку, которую Союз армян России оказывает участникам и ветеранам СВО и их близким. За годы работы организация объединила армянские общины по всей стране, добавил глава страны.
Ранее Владимир Путин неоднократно отмечал значимость общественных организаций и вклад различных сообществ в развитие страны. В частности, он подчеркивал роль объединения людей для реализации важных государственных и социальных задач.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.