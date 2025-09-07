Путин обратился к российским армянам

Путин поздравил Союз армян России с 25-летием
Владимир Путин поздравил Союз Армян России
Президент России Владимир Путин поздравил участников и гостей мероприятий, приуроченных к 25-летию образования Общероссийской общественной организации «Союз армян России» (САР). Соответствующее обращение главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Уважаемые друзья! Поздравляю вас со знаменательной датой — 25-летием образования Общероссийской общественной организации „Союз армян России“. Отрадно, что вы проводите последовательную работу, направленную на гармонизацию межнациональных отношений, интеграцию армянской диаспоры в российское общество», — говорится в поздравлении президента.

Путин подчеркнул, что благодаря деятельности САР реализуются культурные, образовательные и просветительские проекты, а также инициативы в сфере молодежной политики и патриотического воспитания. Президент отдельно отметил поддержку, которую Союз армян России оказывает участникам и ветеранам СВО и их близким. За годы работы организация объединила армянские общины по всей стране, добавил глава страны. 

Ранее Владимир Путин неоднократно отмечал значимость общественных организаций и вклад различных сообществ в развитие страны. В частности, он подчеркивал роль объединения людей для реализации важных государственных и социальных задач.

