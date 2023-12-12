У спецслужб есть специфичная информация, из которой они делают выводы. Однако действия президента Украины Владимира Зеленского ведут к раскачиванию ситуации. Так представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами отреагировал на заявление Службы внешней разведки России (СВР) о смене Зеленского.
«Речь идет наверное все-таки о долгосрочной перспективе. Спецслужбы располагают своей специфической информацией на основе которой и делаются такие выводы. Но многие неуспехи, которые на Украине постоянно происходят, ведут раскачиванию власти. Это видно невооруженным глазом», — заявил Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU.
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