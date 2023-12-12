Песков отреагировал на заявление СВР о смене Зеленского

Песков: СВР делает выводы на основе специфичной информации

12 декабря 2023 в 14:15 Размер текста - 17 +

Ранее СВР сообщала, что Запад хочет сменить Владимира Зеленского с поста президента Фото: Официальный сайт президента Украины У спецслужб есть специфичная информация, из которой они делают выводы. Однако действия президента Украины Владимира Зеленского ведут к раскачиванию ситуации. Так представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами отреагировал на заявление Службы внешней разведки России (СВР) о смене Зеленского. «Речь идет наверное все-таки о долгосрочной перспективе. Спецслужбы располагают своей специфической информацией на основе которой и делаются такие выводы. Но многие неуспехи, которые на Украине постоянно происходят, ведут раскачиванию власти. Это видно невооруженным глазом», — заявил Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU.

У спецслужб есть специфичная информация, из которой они делают выводы. Однако действия президента Украины Владимира Зеленского ведут к раскачиванию ситуации. Так представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами отреагировал на заявление Службы внешней разведки России (СВР) о смене Зеленского. «Речь идет наверное все-таки о долгосрочной перспективе. Спецслужбы располагают своей специфической информацией на основе которой и делаются такие выводы. Но многие неуспехи, которые на Украине постоянно происходят, ведут раскачиванию власти. Это видно невооруженным глазом», — заявил Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU.