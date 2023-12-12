Песков отреагировал на заявление СВР о смене Зеленского

Песков: СВР делает выводы на основе специфичной информации
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир, stock
Ранее СВР сообщала, что Запад хочет сменить Владимира Зеленского с поста президента Фото:

У спецслужб есть специфичная информация, из которой они делают выводы. Однако действия президента Украины Владимира Зеленского ведут к раскачиванию ситуации. Так представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами отреагировал на заявление Службы внешней разведки России (СВР) о смене Зеленского.

«Речь идет наверное все-таки о долгосрочной перспективе. Спецслужбы располагают своей специфической информацией на основе которой и делаются такие выводы. Но многие неуспехи, которые на Украине постоянно происходят, ведут раскачиванию власти. Это видно невооруженным глазом», — заявил Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU.

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У спецслужб есть специфичная информация, из которой они делают выводы. Однако действия президента Украины Владимира Зеленского ведут к раскачиванию ситуации. Так представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами отреагировал на заявление Службы внешней разведки России (СВР) о смене Зеленского. «Речь идет наверное все-таки о долгосрочной перспективе. Спецслужбы располагают своей специфической информацией на основе которой и делаются такие выводы. Но многие неуспехи, которые на Украине постоянно происходят, ведут раскачиванию власти. Это видно невооруженным глазом», — заявил Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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