В СВР раскрыли, кого Запад собирается сделать президентом вместо Зеленского

Нарышкин: Запад хочет убрать Зеленского с поста президента, поставив Залужного
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В СВР утверждают, что на Запада активизировались разговоры о замене Владимира Зеленского Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

По данным Службы внешней разведки России (СВР), на Западе стали часто обсуждать замену президента Украины Владимира Зеленского. На его место могут поставить главкома ВСУ Валерия Залужного, руководителя ГУР Кирилла Буданова, главу администрации президента Украины Андрея Ермака. Об этом заявил глава СВР Сергей Нарышкин.

«В СВР поступают данные о том, что на Западе все чаще обсуждают необходимость замены Зеленского. Среди возможных преемников Зеленского на Западе рассматривают кандидатуры Залужного, Буданова, Ермака. Также в списке бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович или мэр Киева Виталий Кличко», — заявил Сергей Нарышкин. Его слова приводит ТАСС.

СВР считает, что страны Запада не устраивают неудачи ВСУ на поле боя и коррупция на Украине. Также партнеры Киева недовольны и самим Зеленским.

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По данным Службы внешней разведки России (СВР), на Западе стали часто обсуждать замену президента Украины Владимира Зеленского. На его место могут поставить главкома ВСУ Валерия Залужного, руководителя ГУР Кирилла Буданова, главу администрации президента Украины Андрея Ермака. Об этом заявил глава СВР Сергей Нарышкин. «В СВР поступают данные о том, что на Западе все чаще обсуждают необходимость замены Зеленского. Среди возможных преемников Зеленского на Западе рассматривают кандидатуры Залужного, Буданова, Ермака. Также в списке бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович или мэр Киева Виталий Кличко», — заявил Сергей Нарышкин. Его слова приводит ТАСС. СВР считает, что страны Запада не устраивают неудачи ВСУ на поле боя и коррупция на Украине. Также партнеры Киева недовольны и самим Зеленским.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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