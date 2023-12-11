Минобороны сообщило об опасных экспериментах США на Украине во время СВО

11 декабря 2023 в 18:42 Размер текста - 17 +

США проводят опасные эксперименты на Украине, заявили в Минобороны РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные получили документацию, которая подтверждает опасный характер экспериментов, проводимых Пентагоном на Украине. Об этом рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. «Анализ подтвердил опасный характер экспериментов Пентагона по оценке восприимчивости населения Украины к зоонозным инфекциям», — передает слова Кириллова РИА Новости. Он добавил, что были протестированы фармакологические препараты на местных жителях. Были обнаружены коллекция штаммов микроорганизмов в скрытом хранилище ветеринарной лаборатории в Мангуше, а также обнаружены штаммы вируса птичьего гриппа. Игорь Кириллов также напомнил о заявлении заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о наличии биообъектов, контролируемых США, на территории Украины. Минобороны РФ обнаружило биологические лаборатории, которые получали финансирование от США и, по информации министерства, занимались разработкой биооружия. Газета DikGazete пишет, что президент Украины Владимир Зеленский может быть ответственным за использование своих граждан в качестве подопытных кроликов для американских биолабораторий.

Российские военные получили документацию, которая подтверждает опасный характер экспериментов, проводимых Пентагоном на Украине. Об этом рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. «Анализ подтвердил опасный характер экспериментов Пентагона по оценке восприимчивости населения Украины к зоонозным инфекциям», — передает слова Кириллова РИА Новости. Он добавил, что были протестированы фармакологические препараты на местных жителях. Были обнаружены коллекция штаммов микроорганизмов в скрытом хранилище ветеринарной лаборатории в Мангуше, а также обнаружены штаммы вируса птичьего гриппа. Игорь Кириллов также напомнил о заявлении заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о наличии биообъектов, контролируемых США, на территории Украины. Минобороны РФ обнаружило биологические лаборатории, которые получали финансирование от США и, по информации министерства, занимались разработкой биооружия. Газета DikGazete пишет, что президент Украины Владимир Зеленский может быть ответственным за использование своих граждан в качестве подопытных кроликов для американских биолабораторий.