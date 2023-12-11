Конгресс: США не интересен мир на Украине

12 декабря 2023 в 00:08 Размер текста - 17 +

США желает войны между Украиной и РФ, заявила Тейлор Грин Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти США не заинтересованы в прекращение конфликта между Украиной и Россией, так как желают продолжения боевых действий. Об этом заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин. «Вашингтон желает конфликта (между Украиной и Россией — прим. URA.RU), а не мира. Разве это не ужасно?» — написала Грин на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter). Такое заявление она сделала на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Ранее Тейлор Грин в соцсети призвала США прекратить финансирование конфликта на Украине, передает RT. Вместе с этим политик напомнила, что страна не является одним из американских штатов, чтобы ей выделяли так много денег. Американский министр финансов Джанет Йеллен заявила, что Киев полностью зависит от помощи США и их союзников. Сенатор из США Джош Хоули, в свою очередь, сообщила о необходимости расследовать, на что страна тратит средства, которые выделяют ей Соединенные Штаты, передает RT.

Власти США не заинтересованы в прекращение конфликта между Украиной и Россией, так как желают продолжения боевых действий. Об этом заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин. «Вашингтон желает конфликта (между Украиной и Россией — прим. URA.RU), а не мира. Разве это не ужасно?» — написала Грин на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter). Такое заявление она сделала на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Ранее Тейлор Грин в соцсети призвала США прекратить финансирование конфликта на Украине, передает RT. Вместе с этим политик напомнила, что страна не является одним из американских штатов, чтобы ей выделяли так много денег. Американский министр финансов Джанет Йеллен заявила, что Киев полностью зависит от помощи США и их союзников. Сенатор из США Джош Хоули, в свою очередь, сообщила о необходимости расследовать, на что страна тратит средства, которые выделяют ей Соединенные Штаты, передает RT.