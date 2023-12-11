11 декабря 2023

Конгресс: США не интересен мир на Украине

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США желает войны между Украиной и РФ, заявила Тейлор Грин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Власти США не заинтересованы в прекращение конфликта между Украиной и Россией, так как желают продолжения боевых действий. Об этом заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин.

«Вашингтон желает конфликта (между Украиной и Россией — прим. URA.RU), а не мира. Разве это не ужасно?» — написала Грин на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter). Такое заявление она сделала на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

Ранее Тейлор Грин в соцсети призвала США прекратить финансирование конфликта на Украине, передает RT. Вместе с этим политик напомнила, что страна не является одним из американских штатов, чтобы ей выделяли так много денег. Американский министр финансов Джанет Йеллен заявила, что Киев полностью зависит от помощи США и их союзников. Сенатор из США Джош Хоули, в свою очередь, сообщила о необходимости расследовать, на что страна тратит средства, которые выделяют ей Соединенные Штаты, передает RT.

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Власти США не заинтересованы в прекращение конфликта между Украиной и Россией, так как желают продолжения боевых действий. Об этом заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин. «Вашингтон желает конфликта (между Украиной и Россией — прим. URA.RU), а не мира. Разве это не ужасно?» — написала Грин на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter). Такое заявление она сделала на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Ранее Тейлор Грин в соцсети призвала США прекратить финансирование конфликта на Украине, передает RT. Вместе с этим политик напомнила, что страна не является одним из американских штатов, чтобы ей выделяли так много денег. Американский министр финансов Джанет Йеллен заявила, что Киев полностью зависит от помощи США и их союзников. Сенатор из США Джош Хоули, в свою очередь, сообщила о необходимости расследовать, на что страна тратит средства, которые выделяют ей Соединенные Штаты, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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