Президент Венесуэлы Мадуро: Зеленского выкинут на помойку как марионетку

12 декабря 2023 в 06:15 Размер текста - 17 +

Николас Мадуро заявил, что США использует Зеленского, чтобы разделить народ Фото: Официальный сайт президента Украины Америка использует президента Украины Владимира Зеленского, после чего выкинет на помойку как ненужную марионетку. С таким заявлением выступил президент Венесуэлы Николас Мадуро. «Не в первый раз империализм ставит марионетку, использует ее и выбрасывает на помойку. У нас был шут, как Зеленский, — [Хуан] Гуаидо… Империализм схватил его и выкинул на помойку в Майами. Теперь он живет как мусор в Майами, но с миллионами», — приводят слова Николаса Мадуро из программы «С Мадуро+» РИА Новости. Политик подчеркнул, что Зеленского, как и Гуаидо, используют, чтобы разделить народ, наполнить его ненавистью и «принести войну». Он уточнил, что президента Украины ждет судьба тех, кто продает «душу дьяволу». Николас Мадуро ранее заявил в интервью телеканалу RT, что Хуан Гуаидо является «случайным инструментом», который оппозиция использовала для несбыточного сценария. Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что на Западе стали часто обсуждать замену Владимира Зеленского.

Америка использует президента Украины Владимира Зеленского, после чего выкинет на помойку как ненужную марионетку. С таким заявлением выступил президент Венесуэлы Николас Мадуро. «Не в первый раз империализм ставит марионетку, использует ее и выбрасывает на помойку. У нас был шут, как Зеленский, — [Хуан] Гуаидо… Империализм схватил его и выкинул на помойку в Майами. Теперь он живет как мусор в Майами, но с миллионами», — приводят слова Николаса Мадуро из программы «С Мадуро+» РИА Новости. Политик подчеркнул, что Зеленского, как и Гуаидо, используют, чтобы разделить народ, наполнить его ненавистью и «принести войну». Он уточнил, что президента Украины ждет судьба тех, кто продает «душу дьяволу». Николас Мадуро ранее заявил в интервью телеканалу RT, что Хуан Гуаидо является «случайным инструментом», который оппозиция использовала для несбыточного сценария. Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что на Западе стали часто обсуждать замену Владимира Зеленского.