Курганские ветераны СВО смогут получить высшее образование за счет спонсоров. Видео

12 декабря 2023 в 14:27 Размер текста - 17 +

Курганский ветеран СВО поступил в вуз Омска, где будет учится на юриста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области ветераны специальной военной операции смогут при желании получить высшее образование дистанционно за счет спонсоров. Такой проект запустил филиал фонд «Защитники Отечества» совместно с центром специализированной социальной помощи «Содействие». Первый участник проекта — ветеран СВО Денис будет учиться в Сибирском юридическом университете, сообщили URA.RU в филиале фонда. «В фонд „Защитники Отечества“ начали обращаться ветераны СВО за помощью в получении образования. После реабилитации многие задумались, куда пойти работать. Образование есть не у всех, либо оно не отвечает требованиям. Мы решили запустить пилотный проект, который поможет желающим получить высшее образование. Первый участник проект Денис будет получать юридическое образование», — рассказала руководитель регионального отделения фонда Наталья Семина. Денис восемь месяцев служил в зоне СВО. По возвращении в Курган устроился на завод сварщиком, но решил освоить другую профессию. «Ранее я два года отучился на юридическом факультете, из-за работы не смог продолжить обучение. Не так просто вернуться к мирной жизни после боевых действий на СВО, особенно тем, кто получил ранение. Хочу возобновить учебу, получить образование, надо содержать себя и семью», — сказал он. Специалисты центра «Содействие» подобрали вуз и компанию, которая оплатит обучение ветерану. Денис будет учиться в Сибирском юридическом университете (г. Омск) дистанционно. «Цель ресоциализации — возвращение бойцов к мирной жизни. Программа рассчитана на тех, у кого еще нет высшего образования. Обучение будет оплачивать благотворитель, при этом по окончании обучения возможно трудоустройство к одному из благотворителей», — отмечает директор центра специализированной социальной помощи «Содействие» Дмитрий Раиник. Раиник побывал в других регионах, где уже действует проект. В перспективе проекты могут перерасти в законодательную инициативу о высшем образовании для ветеранов СВО, отмечает он. Обучение в вузе Денису оплатит компания «Строитель-к», которая помогает курганским бойцам со спецоборудованием и вещами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области ветераны специальной военной операции смогут при желании получить высшее образование дистанционно за счет спонсоров. Такой проект запустил филиал фонд «Защитники Отечества» совместно с центром специализированной социальной помощи «Содействие». Первый участник проекта — ветеран СВО Денис будет учиться в Сибирском юридическом университете, сообщили URA.RU в филиале фонда. «В фонд „Защитники Отечества“ начали обращаться ветераны СВО за помощью в получении образования. После реабилитации многие задумались, куда пойти работать. Образование есть не у всех, либо оно не отвечает требованиям. Мы решили запустить пилотный проект, который поможет желающим получить высшее образование. Первый участник проект Денис будет получать юридическое образование», — рассказала руководитель регионального отделения фонда Наталья Семина. Денис восемь месяцев служил в зоне СВО. По возвращении в Курган устроился на завод сварщиком, но решил освоить другую профессию. «Ранее я два года отучился на юридическом факультете, из-за работы не смог продолжить обучение. Не так просто вернуться к мирной жизни после боевых действий на СВО, особенно тем, кто получил ранение. Хочу возобновить учебу, получить образование, надо содержать себя и семью», — сказал он. Специалисты центра «Содействие» подобрали вуз и компанию, которая оплатит обучение ветерану. Денис будет учиться в Сибирском юридическом университете (г. Омск) дистанционно. «Цель ресоциализации — возвращение бойцов к мирной жизни. Программа рассчитана на тех, у кого еще нет высшего образования. Обучение будет оплачивать благотворитель, при этом по окончании обучения возможно трудоустройство к одному из благотворителей», — отмечает директор центра специализированной социальной помощи «Содействие» Дмитрий Раиник. Раиник побывал в других регионах, где уже действует проект. В перспективе проекты могут перерасти в законодательную инициативу о высшем образовании для ветеранов СВО, отмечает он. Обучение в вузе Денису оплатит компания «Строитель-к», которая помогает курганским бойцам со спецоборудованием и вещами.