Жительница Лангепаса тайком перевела с карты подруги деньги мошенникам

12 декабря 2023 в 18:01 Размер текста - 17 +

Женщина хотела заработать на инвестициях и попалась на уловку мошенников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Лангепасе женщина стала фигуранткой уголовного дела. Она перевела мошенникам деньги с банковской карты своей знакомой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «[Женщина] взяла телефон своей знакомой и втайне от нее перевела с ее счетов денежные средства в „инвестиционную компанию“. Потерпевшая написала заявление в полицию, в отношении ее подруги было возбуждено уголовное дело», — рассказали журналисту URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО. Подозреваемая сама обратилась в отделение УМВД и заявила, что пострадала от мошенников, наткнувшись в соцсети на объявление о дополнительном заработке с помощью инвестиций. Полиция возбудила уголовное дело, но впоследствии выяснилось, что пострадавшая отдала злоумышленникам не только свои сбережения, но и деньги своей знакомой. Она перевела средства через банковское приложение в телефоне и теперь ей самой грозит срок за кражу. Полиция расследует уголовное дело и устанавливает обстоятельства происшествия.

В Лангепасе женщина стала фигуранткой уголовного дела. Она перевела мошенникам деньги с банковской карты своей знакомой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «[Женщина] взяла телефон своей знакомой и втайне от нее перевела с ее счетов денежные средства в „инвестиционную компанию“. Потерпевшая написала заявление в полицию, в отношении ее подруги было возбуждено уголовное дело», — рассказали журналисту URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО. Подозреваемая сама обратилась в отделение УМВД и заявила, что пострадала от мошенников, наткнувшись в соцсети на объявление о дополнительном заработке с помощью инвестиций. Полиция возбудила уголовное дело, но впоследствии выяснилось, что пострадавшая отдала злоумышленникам не только свои сбережения, но и деньги своей знакомой. Она перевела средства через банковское приложение в телефоне и теперь ей самой грозит срок за кражу. Полиция расследует уголовное дело и устанавливает обстоятельства происшествия.