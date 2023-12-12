Жительница Лангепаса тайком перевела с карты подруги деньги мошенникам

В Лангепасе женщина стала фигуранткой уголовного дела. Она перевела мошенникам деньги с банковской карты своей знакомой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.
«[Женщина] взяла телефон своей знакомой и втайне от нее перевела с ее счетов денежные средства в „инвестиционную компанию“. Потерпевшая написала заявление в полицию, в отношении ее подруги было возбуждено уголовное дело», — рассказали журналисту URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО.
Подозреваемая сама обратилась в отделение УМВД и заявила, что пострадала от мошенников, наткнувшись в соцсети на объявление о дополнительном заработке с помощью инвестиций. Полиция возбудила уголовное дело, но впоследствии выяснилось, что пострадавшая отдала злоумышленникам не только свои сбережения, но и деньги своей знакомой. Она перевела средства через банковское приложение в телефоне и теперь ей самой грозит срок за кражу. Полиция расследует уголовное дело и устанавливает обстоятельства происшествия.
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