Жительница Лангепаса тайком перевела с карты подруги деньги мошенникам

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Женщина хотела заработать на инвестициях и попалась на уловку мошенников Фото:

В Лангепасе женщина стала фигуранткой уголовного дела. Она перевела мошенникам деньги с банковской карты своей знакомой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«[Женщина] взяла телефон своей знакомой и втайне от нее перевела с ее счетов денежные средства в „инвестиционную компанию“. Потерпевшая написала заявление в полицию, в отношении ее подруги было возбуждено уголовное дело», — рассказали журналисту URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Подозреваемая сама обратилась в отделение УМВД и заявила, что пострадала от мошенников, наткнувшись в соцсети на объявление о дополнительном заработке с помощью инвестиций. Полиция возбудила уголовное дело, но впоследствии выяснилось, что пострадавшая отдала злоумышленникам не только свои сбережения, но и деньги своей знакомой. Она перевела средства через банковское приложение в телефоне и теперь ей самой грозит срок за кражу. Полиция расследует уголовное дело и устанавливает обстоятельства происшествия.

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В Лангепасе женщина стала фигуранткой уголовного дела. Она перевела мошенникам деньги с банковской карты своей знакомой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «[Женщина] взяла телефон своей знакомой и втайне от нее перевела с ее счетов денежные средства в „инвестиционную компанию“. Потерпевшая написала заявление в полицию, в отношении ее подруги было возбуждено уголовное дело», — рассказали журналисту URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО. Подозреваемая сама обратилась в отделение УМВД и заявила, что пострадала от мошенников, наткнувшись в соцсети на объявление о дополнительном заработке с помощью инвестиций. Полиция возбудила уголовное дело, но впоследствии выяснилось, что пострадавшая отдала злоумышленникам не только свои сбережения, но и деньги своей знакомой. Она перевела средства через банковское приложение в телефоне и теперь ей самой грозит срок за кражу. Полиция расследует уголовное дело и устанавливает обстоятельства происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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