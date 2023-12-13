Лавров: США нашли новый повод бояться Путина

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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, лавров сергей
Сергей Лавров сообщил, что США боятся, что РФ будет завоевывать НАТО Фото:

В США после провала украинского контрнаступления включили новую мантру: не дать президенту РФ Владимиру Путину победить на Украине, чтобы он не завоевал НАТО. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«После краха на так называемое контрнаступление в Вашингтоне перестали говорить о стратегическом поражении России на поле боя и включили, как проявилось в ходе визита [украинского президента Владимира] Зеленского очередного, новую мантру: не дать Путину победить на Украине», — сообщил Лавров во время «правительственного часа» в Совете Федерации. Он отметил, что в США боятся, что после Украины РФ будет завоевывать НАТО.

Ранее Сергей Лавров сообщил, что Россия стала сильнее из-за войны США против нее. Также глава МИД РФ назвал Запад трусами, передает телеканал 360.

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В США после провала украинского контрнаступления включили новую мантру: не дать президенту РФ Владимиру Путину победить на Украине, чтобы он не завоевал НАТО. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров. «После краха на так называемое контрнаступление в Вашингтоне перестали говорить о стратегическом поражении России на поле боя и включили, как проявилось в ходе визита [украинского президента Владимира] Зеленского очередного, новую мантру: не дать Путину победить на Украине», — сообщил Лавров во время «правительственного часа» в Совете Федерации. Он отметил, что в США боятся, что после Украины РФ будет завоевывать НАТО. Ранее Сергей Лавров сообщил, что Россия стала сильнее из-за войны США против нее. Также глава МИД РФ назвал Запад трусами, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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