Россия стала сильнее из-за войны США против нее. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Результат войны против России, начатой США руками Украины, уже виден. Главным результатом <…> является то, что Россия уже стала намного сильнее, чем она была до этих событий», — заявил Лавров в своем онлайн-выступлении на Дохийском форуме. Он отметил, что результат войны против РФ, которую начали США руками Украины, уже заметен.
Ранее Лавров сделал предложение переадресовать вопрос о мирном урегулировании украинского конфликта президенту Владимиру Зеленскому. Президент РФ Владимир Путин подтвердил открытость к диалогу по Украине при выполнении условий России и учете текущих реалий, передает RT.
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