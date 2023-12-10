Лавров назвал главный результат войны против России

Лавров: Россия стала сильнее из-за войны США против нее
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Пресс-подход к главе МИД РФ Сергею Лаврову в штаб-квартире РМК. Екатеринбург, лавров сергей
Сергей Лавров отметил, что результат войны против РФ заметен Фото:

Россия стала сильнее из-за войны США против нее. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Результат войны против России, начатой США руками Украины, уже виден. Главным результатом <…> является то, что Россия уже стала намного сильнее, чем она была до этих событий», — заявил Лавров в своем онлайн-выступлении на Дохийском форуме. Он отметил, что результат войны против РФ, которую начали США руками Украины, уже заметен.

Ранее Лавров сделал предложение переадресовать вопрос о мирном урегулировании украинского конфликта президенту Владимиру Зеленскому. Президент РФ Владимир Путин подтвердил открытость к диалогу по Украине при выполнении условий России и учете текущих реалий, передает RT.

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Россия стала сильнее из-за войны США против нее. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Результат войны против России, начатой США руками Украины, уже виден. Главным результатом <…> является то, что Россия уже стала намного сильнее, чем она была до этих событий», — заявил Лавров в своем онлайн-выступлении на Дохийском форуме. Он отметил, что результат войны против РФ, которую начали США руками Украины, уже заметен. Ранее Лавров сделал предложение переадресовать вопрос о мирном урегулировании украинского конфликта президенту Владимиру Зеленскому. Президент РФ Владимир Путин подтвердил открытость к диалогу по Украине при выполнении условий России и учете текущих реалий, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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