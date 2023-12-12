12 декабря 2023

«Дочка» компании Худайнатова скупает скважины на месторождении в ХМАО

«Дочка» ННК получила скважины на месторождении в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Общая стоимость аренды скважин на месторождении в ХМАО составила порядка 10 млн рублей Фото:

«Дочка» Независимой нефтяной компании, которая принадлежит бизнесмену Эдуарду Худайнатову, — АО «Няганьнефть» скупает скважины на Лебяжьем месторождении в ХМАО. Представитель электронной торговой площадки сообщил агентству, что нефтедобывающее предприятие было единственным участником аукциона по аренде активов.

«Компания „Няганьнефть“ была единственным участником аукционов на право заключения договоров аренды скважин на Лебяжьем месторождении, ее заявки соответствовали требованиям торгов. Общая цена за три скважины составила 9 675 383,34 рублей», — сообщил представитель ЭТП.

Нефтегазодобывающие скважины, которые выставлены на торги, являются государственным имуществом, составляющим казну РФ. Они сдаются в аренду на пять лет. Аукцион за право заключить договор по использованию добывающих объектов был объявлен в середине ноября 2023 года.

Агентство направило запрос в компанию ННК с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что Росимущество в ХМАО сдает в аренду десятки скважин на нефтегазовых месторождениях округа. Начальная цена за один объект нефтедобычи начинается от 2, 5 млн рублей.

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«Дочка» Независимой нефтяной компании, которая принадлежит бизнесмену Эдуарду Худайнатову, — АО «Няганьнефть» скупает скважины на Лебяжьем месторождении в ХМАО. Представитель электронной торговой площадки сообщил агентству, что нефтедобывающее предприятие было единственным участником аукциона по аренде активов. «Компания „Няганьнефть“ была единственным участником аукционов на право заключения договоров аренды скважин на Лебяжьем месторождении, ее заявки соответствовали требованиям торгов. Общая цена за три скважины составила 9 675 383,34 рублей», — сообщил представитель ЭТП. Нефтегазодобывающие скважины, которые выставлены на торги, являются государственным имуществом, составляющим казну РФ. Они сдаются в аренду на пять лет. Аукцион за право заключить договор по использованию добывающих объектов был объявлен в середине ноября 2023 года. Агентство направило запрос в компанию ННК с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что Росимущество в ХМАО сдает в аренду десятки скважин на нефтегазовых месторождениях округа. Начальная цена за один объект нефтедобычи начинается от 2, 5 млн рублей.
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